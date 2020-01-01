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Тренды YouTube: Холостяк – Выпуск 1 и От пацанки до панянки

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Від пацанки до панянки. Выпуск 2. Сезон 5 

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Эксперимент дирекции Школы леди показал: пацанки не принадлежат ни к одному из поколений. Своим поведением они разрушили ход эволюции и попали в сломанный мир – настоящий сумасшедший дом. Здесь, рядом с «душевнобольными», участницам Від пацанки до панянки 5 сезон во 2 выпуске придется переосмыслить свою жизнь. Смогут ли они показать свою человечность и заботу о других? 

Кульминация эпизода – все ли девушки попадут в Школу леди? Кто устроит настоящий скандал? А за кем даже приедет полиция? И самое главное – кому дадут второй шанс? 

Холостяк – Выпуск 1 

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Михаил Заливако – успешный бизнесмен, спортсмен и просто красавец. Главный герой познакомится со всеми претендентками на его сердце и попытается уже на первой вечеринке пообщаться с каждой девушкой тет-а-тет. В 11 сезоне реалити Холостяк Михаил решил немного изменить тактику и будет выдавать розы уже в процессе общения. Девушки тоже будут удивлять холостяка – кто-то приедет на вечеринку на камазе, а кто-то придет в ростовом костюме зайчика. Также Михаил и участницы сыграют на вечеринке в «Правду или действие», что поможет герою получше узнать каждую девушку. Кто же в итоге останется в реалити? 

Напомним, ранее в тренды попали Липсинк батл и Я себя знаю! Александр Ревва.

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Теги: тренды YouTube, видео
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