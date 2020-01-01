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Тренды YouTube: Липсинк батл и Я себя знаю! Александр Ревва

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Я себя знаю! Александр Ревва х Азамат Мусагалиев

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«Я себя знаю!» — это псевдоинтеллектуальная псевдовикторина, в которой Азамат Мусагалиев попытается найти и задать селебам вопросы о них, на которые они не смогут ответить. Зачем? Да специально, чтобы за каждый неправильный ответ услышать от звезды отвратительный факт из её биографии.

Ліпсінк батл. 1 Эпизод

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В первом эпизоде сенсационного шоу звездных пародий под названием «Липсинк батл» вы увидите украинскую гимнастку Анну Ризатдинову, которая предстанет перед зрителями в образе известной певицы Оли Поляковой. Сразится Анна в паре с «пятой ракеткой мира» Элиной Свитолиной. Элина превратится в известного певца и продюсера MONATIK. Следующими за звание лучшего пародиста страны будут бороться звездная пара Александра Эллерта и Ксении Мишиной. Ксения Мишина предстанет в образе Олега Винника и исполнит главный хит артиста «Волчица», а Александр Эллерт примеряет образ популярной поп-певицы Бритни Спирс. Также в первом эпизоде шоу примет участие Юрий Ткач и Игорь Ласточкин.

Напомним, днем ранее в тренды попали Go_A - SHUM и Полет над Каракорум и горные шаманы.

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Теги: тренды YouTube, видео
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