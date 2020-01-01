Тренды YouTube: Go_A - SHUM и Полет над Каракорум и горные шаманы
Go_A - SHUM - Ukraine 🇺🇦 - Official Music Video - Eurovision 2021
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Представители Украины на «Евровидении 2021», группа Go_A представили обновленную версию хита «Shum», с которым выступят на конкурсе.
Полет над Каракорум и горные шаманы. Пакистан. Мир наизнанку 12 сезон 4 серия
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Западная часть Гималаев заходит на территорию современного Пакистана. Дмитрий Комаров отправился в горную систему Каракорум, которая находится на территории Пакистана. Это одно из самых мистических и загадочных мест на планете. Это место расположено на линии столкновения плит, поэтому пакистанцы верят, что оно обладает необычайной силой. Сверхъестественные явления управляют здесь жизнями людей и говорят, что именно на стыке плит живут необычайные шаманы, способные предвидеть будущее.
Напомним, днем ранее в тренды попали Лукашенко. Золотое дно и Лига Смеха 2021.
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