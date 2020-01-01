Тренды YouTube: Лукашенко. Золотое дно и Лига Смеха 2021

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Лукашенко. Золотое дно

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NEXTA опубликовало самое масштабное расследование о тайниках Александра Лукашенко - "самого чистого" пересидента в мире. Дорогая недвижимость, собственный авто- и авиапарк, часы и даже золотые ручки, а в декларации - "голодранец". Инсайды, схемы, планы, документы, свидетельства очевидцев и голые факты о роскошной жизни диктатора. Команда NEXTA собрала воедино все - как известные, так и не публикованные ранее материалы о семье Лукашенко, его кошельках и хитросделанных способах взаимовыгодного сотрудничества с прикорытными олигархами.

Лига Смеха 2021, Первая игра 7-го сезона БИТВА ТИТАНОВ

В первой игре 7-го сезона вы увидите Наш Формат и Олесю Жураковскую, Отдыхаем Вместе и Станислава Боклана, Воробушка и Владимира Дантеса, 30 + и Сергея Бабкина, ​ Весёлых Бобров и Машу Ефросинину.

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