Тренды YouTube: Тиктокеры-геи и Полный Блэкаут

В тренде - ТВ-шоу и интервью.

АРТУР БАБИЧ О МАТЕРИ, ТИКТОКЕРАХ-ГЕЯХ И АНЕ ПОКРОВ

Читай также: Внутри Лапенко 2. Серия 2 и Басков x Ивлеева

Впервые на Пушке необычный гость - участник Dream Team, блогер и певец Артур Бабич.

Артур рассказал непростую историю взаимоотношений с собственной матерью, она болеет алкоголизмом. Также парень наконец расставил точки над i в отношениях с Аней Покров и рассказал об образе "деревенского парня".

Полный Блэкаут | Выпуск 1

Читай также: Тренды YouTube: Неудобные вопросы Лукашенко и Беларусь после выборов

"Полный блэкаут" — это версия популярного во всем мире формата Total Blackout, который принадлежит британской компании Fremantle, создателю таких известных шоу и сериалов, как Got Talent, The X Factor, The New Pope, The Young Pope, American Gods. Участники шоу встретятся лицом к лицу со своим главным врагом — воображением. Актеры, музыканты и блогеры будут ползать по туннелям с крысами, собирать пауков и попадать в ловушки — эти и многие другие неожиданные испытания звезды будут проходить в полной темноте.

Напомним, ранее в тренды попали Китай. Мир наизнанку и Почти бывшие. 2 выпуск.