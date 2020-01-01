Тренды YouTube: Китай. Мир наизнанку и Почти бывшие. 2 выпуск

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Сражение с быками и изготовление париков из волос предков. Китай. Мир наизнанку

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Китай сегодня уверенно претендует на звание сверхдержавы. На протяжении всей истории Поднебесной приходилось защищаться, и китайцы испокон веков воспитывали в себе сверхчеловеческие способности. В закрытых школах они продолжают совершенствовать необъяснимые и пугающие способности человеческого тела. Именно по этой причине китайцы не дали уйти в прошлое еще одному виду спорта, в котором важно быть не просто непревзойденным физически, но и невероятно смелым, потому что соперник в этом спарринге особенный.

Почти бывшие. 2 выпуск

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Игорь – цыган по национальности, ему 53 года, а его жене Ольге – 34. Супруги женаты 18 лет, история их отношений началась неординарно: Игорь украл Ольгу, вывез ее за город и закрыл в доме. После чего позвонил ее маме и предупредил, что девушка в безопасности. Ольгу никто об этом не спрашивал, все время Игорь ставил ее лишь перед фактом. Женщина так устает работать по дому, что в сутки спит максимум 5 часов, в то время, как Игорь работает на гастролях. Их отношения начали ухудшаться после того, как Игорь несколько раз ей изменил. Удастся ли Ольге и Игорю возобновить хорошие отношения – смотрите в выпуске Почти бывшие.

Напомним, ранее в тренды попали Лига Смеха 2020 и Музыкалити - Алла Пугачёва и Баста.