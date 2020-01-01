Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренды YouTube: Loboda - Родной и От пацанки до панянки

Комментариев: 0
В тренде - ТВ-шоу и музыка.

LOBODA - Родной

Читай также: Тренды YouTube: Нурлан Сабуров х Азамат Мусагалиев и Ревизор в Харькове

Певица Светлана Лобода выпустила на YouTube чувственный клип на него, снятый Анной Меликян.
"Сегодня очень волнительный для меня день — премьера трека из самой глубины сердца, премьера клипа на острие эмоций. "Родной" — это видео про каждого из нас и про любовь, которой тесны рамки тела, она живет на уровне души!" — написала Лобода в инстаграме.

Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 5 

Читай также: Беларусь. Протесты и забастовка и LITTLE BIG - TACOS

Zависимые от вредных привычек, страха, прошлого, социальных сетей и гуляний – с этим придется столкнуться дирекции Школы леди в новом сезоне. Новые пацанки неконтролируемые и готовы на все, чтобы погасить внутреннюю боль, которая съедает их изнутри. Но они готовы подать руку реалити Від пацанки до панянки 5 сезон, чтобы обрести спасение. Но все ли решатся отпустить, забыть прошлое ради лучшего будущего? 

Поколение Z – прогрессивные, динамичные личности, которые стремятся изменить мир к лучшему. Однако это не о пацанках, которые условно относятся к этому поколению. Возможно, у девушек есть что-то общее с предыдущими поколениями Y и X? И именно в этом – ключ к решению их проблем? 

Напомним, ранее в тренды попали [BadComedian] - Непосредственно Каха и Чебатков у Дудя.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: тренды YouTube, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь