Тренды YouTube: Loboda - Родной и От пацанки до панянки

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LOBODA - Родной

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Певица Светлана Лобода выпустила на YouTube чувственный клип на него, снятый Анной Меликян.

"Сегодня очень волнительный для меня день — премьера трека из самой глубины сердца, премьера клипа на острие эмоций. "Родной" — это видео про каждого из нас и про любовь, которой тесны рамки тела, она живет на уровне души!" — написала Лобода в инстаграме.

Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 5

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Zависимые от вредных привычек, страха, прошлого, социальных сетей и гуляний – с этим придется столкнуться дирекции Школы леди в новом сезоне. Новые пацанки неконтролируемые и готовы на все, чтобы погасить внутреннюю боль, которая съедает их изнутри. Но они готовы подать руку реалити Від пацанки до панянки 5 сезон, чтобы обрести спасение. Но все ли решатся отпустить, забыть прошлое ради лучшего будущего?

Поколение Z – прогрессивные, динамичные личности, которые стремятся изменить мир к лучшему. Однако это не о пацанках, которые условно относятся к этому поколению. Возможно, у девушек есть что-то общее с предыдущими поколениями Y и X? И именно в этом – ключ к решению их проблем?

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