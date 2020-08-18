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Тренды YouTube: Беларусь. Протесты и забастовка и LITTLE BIG - TACOS

Комментариев: 3
В тренде - политика и музыка.

Беларусь. Протесты и забастовка

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Протесты в Беларуси продолжаются уже вторую неделю. 17 августа начались забастовки на крупных предприятиях страны, в том числе на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ), тракторном заводе (МТЗ), автомобильном заводе (МАЗ), а также на заводах и предприятиях в других городах. К протестам подключились и сотрудники Белорусской государственной телерадиокомпании.

LITTLE BIG - TACOS

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Группа Little Big выпустила новое музыкальное видео Tacos. Главную роль в нем исполнил танцор Дмитрий Красилов, уже известный фанатам по клипу "Uno", - поклонники ласково прозвали его "Пухляш". А музыканты, как обычно, предстали сразу в нескольких безумных образах, например в одном из кадров солист группы Илья Прусикин, известный как Ильич, нырнул в кипящую воду в плавках из макарон.

Напомним, днем ранее в тренды попали Как ломают людей в тюрьмах Беларуси и Союз спасения.

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Теги: тренды YouTube, видео
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  18.08.2020, 22:43
Оценка:  0
гость
Гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы-ы-ы!!!

Намедни , в Сирии, подорвали кацапского генерала! За баблом ехал! Гори в аду, падаль кацапская
гость  (аноним)  18.08.2020, 20:41
Оценка:  0
гость
Анинцефалам таким как гость который капсит этого не понять.
гость  (аноним)  18.08.2020, 20:30
Оценка:  0
гость
НАХЕРА НАМ, БАНДЕРО-ФАШИСТАМ, ЧТО ЗА УБЛЮДОЧНОЕ МУЗЛО, ВЫСРАЛИ КАЦАПСКИЕ ЕБЛОИДЫ!
М0СК0ВИТЫ, ПОДОХНИТЕ
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