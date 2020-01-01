Тренды YouTube: Моя первая игра и Читаю старые переписки
МОЯ ПЕРВАЯ ИГРА | ONE GUY RUN | ИВАНГАЙ
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Видеоблогер, музыкант, а теперь еще и разработчик игр Ивангай выложил новое видео, где представил подписчикам мобильную игру под названием «One Guy Run».
"Мы сделали игру про мальчика, который никогда не успевает на автобус и всегда опаздывает в школу", - сказал Ваня.
Блогер сделал традиционный "раннер" по канонам всем известных Subway Surfers и Temple Run 2. Все, что требуется от игрока — бежать вперед, избегать препятствий и собирать ускорения.
Читаю старые переписки ВКонтакте
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Блогер TheBrianMaps решил почитать старые переписки в соцсети. Он случайно наткнулся на переписку со своим другом, которая происходила в 2012 году. И эти сообщения заставили его улыбнуться. А потом он решил прочитать все свои старые сообщения.
Видео за пять дней набрало более 2,7 млн просмотров.
Напомним, днем ранее в тренды попали Karna.val — Опять домой и Лошак у Дудя.
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