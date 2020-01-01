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Тренды YouTube: Моя первая игра и Читаю старые переписки

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МОЯ ПЕРВАЯ ИГРА | ONE GUY RUN | ИВАНГАЙ

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Видеоблогер, музыкант, а теперь еще и разработчик игр Ивангай выложил новое видео, где представил подписчикам мобильную игру под названием «One Guy Run».

"Мы сделали игру про мальчика, который никогда не успевает на автобус и всегда опаздывает в школу", - сказал Ваня.

Блогер сделал традиционный "раннер" по канонам всем известных Subway Surfers и Temple Run 2. Все, что требуется от игрока — бежать вперед, избегать препятствий и собирать ускорения.

Читаю старые переписки ВКонтакте

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Блогер TheBrianMaps решил почитать старые переписки в соцсети. Он случайно наткнулся на переписку со своим другом, которая происходила в 2012 году. И эти сообщения заставили его улыбнуться. А потом он решил прочитать все свои старые сообщения. 

Видео за пять дней набрало более 2,7 млн просмотров.

Напомним, днем ранее в тренды попали Karna.val — Опять домой и Лошак у Дудя.

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Теги: тренды YouTube, видео
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