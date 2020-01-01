Тренды YouTube: Как ломают людей в тюрьмах Беларуси и Союз спасения

В тренде - кинообзор и ситуация в Беларуси.

Беларусь / Как ломают людей в Тюрьмах / Мой Арест и Тюрьма

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Блогера Антона Лядова просили, чтобы он поехал в Беларусь. Он и сам хотел этого. И такого ужаса он не видел ни в Венесуэле, ни в Северной Корее. Он поехал в Минск сразу после первых дней протестов и, в итоге, провел двое суток в изоляторе на Окрестина.

[BadComedian] - Союз Спасения

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Блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, выпустил видеообзор на историческую драму о декабристах "Союз cпасения", съемки которой обошлись создателям почти в 1 млрд рублей.

Баженов раскритиковал картину за несвязное повествование, огромное количество флешбэков, серьезное искажение исторических фактов, кинематографические огрехи, а также пропагандистскую составляющую.

Напомним, ранее в тренды попали Беларусь. День пятый и Козырев у Дудя.