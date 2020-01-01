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Тренды YouTube: Беларусь. День пятый и Козырев у Дудя

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Беларусь. Протесты после выборов. День пятый: бастующие заводы и шествия с цветам

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В Минске с утра 13 августа проходили акции солидарности с задержанными в ходе протестов. Девушки с цветами выстраивались в "цепи солидарности" у метро на Каменной горке, на проспекте Дзержинского и на проспекте Независимости. В «цепь солидарности» выстроились также медики 1-ой городской больницы.

Четвертый день протестов прошел менее многочисленно и более спокойно, чем предыдущие, однако сообщения о применении ОМОНом спецсредств и их неоправданной жестокости все равно поступали. В Беларуси уволились сразу несколько телеведущих: Евгений Перлин, Ольга Богатыревич, Сергей Козлович, Вера Каретникова и Ольга Бельмач ушли с госканалов «Беларусь-1» и ОНТ, позже об увольнении объявил ведущий военной программы «Арсенал» Владимир Бурко. Он призвал военных донести своему руководству, что их методы "являются варварскими и антигуманными".

Козырев – любить страну и ненавидеть государство

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Юрий Дудь побывал в гостях у Михаила Козырева. Они поговорили про Бэнкси, словарь уральского слэнга, отказазу кандидату Собчак, Соловьеве, лучшей строчке из русской музыки последних 20 лет и подробный и важный разговор про наркотики.

Напомним, днем ранее в тренды попали Беларусь, день четвертый и Шахтер - Базель. Обзор матча.

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Теги: видео, тренды YouTube
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