Тренды YouTube: Лукашенко проиграл, но не уходит и Протесты в Беларуси

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Лукашенко проиграл, но не уходит: гранаты и ОМОН, столкновения и пострадавшие

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9 августа в Беларуси прошли выборы. По официальным данным, их выиграл Александр Лукашенко, но каким образом и какой ценой?

Адское досрочное голосование, отключение интернета, задержание журналистов и независимых наблюдателей, колонны военных в Минске, перекрытие улиц и наглые фальсификации, пострадавшие и даже гибель протестующего — рассказываю, как Александр Лукашенко украл выборы в Беларуси.

Беларусь. Первый день после выборов. Протесты и столкновения

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Выборы в Беларуси. Протесты и столкновение с ОМОН. Лукашенко применил силу против протестующих. Последние новости: наиболее ожесточенные столкновения происходят в Минске - МВД сообщает о погибшем в районе метро Пушкинская.

Напомним, днем ранее в тренды попали Беларусь после выборов и столкновения с ОМОНом.