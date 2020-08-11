Тренды YouTube: Лукашенко проиграл, но не уходит и Протесты в Беларуси
Лукашенко проиграл, но не уходит: гранаты и ОМОН, столкновения и пострадавшие
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9 августа в Беларуси прошли выборы. По официальным данным, их выиграл Александр Лукашенко, но каким образом и какой ценой?
Адское досрочное голосование, отключение интернета, задержание журналистов и независимых наблюдателей, колонны военных в Минске, перекрытие улиц и наглые фальсификации, пострадавшие и даже гибель протестующего — рассказываю, как Александр Лукашенко украл выборы в Беларуси.
Беларусь. Первый день после выборов. Протесты и столкновения
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Выборы в Беларуси. Протесты и столкновение с ОМОН. Лукашенко применил силу против протестующих. Последние новости: наиболее ожесточенные столкновения происходят в Минске - МВД сообщает о погибшем в районе метро Пушкинская.
Напомним, днем ранее в тренды попали Беларусь после выборов и столкновения с ОМОНом.
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