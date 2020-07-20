Тренды YouTube: Нурлан Сабуров х Азамат Мусагалиев и Ревизор в Харькове

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Я себя знаю! Нурлан Сабуров х Азамат Мусагалиев

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"Я себя знаю!" — это псевдоинтеллектуальная псевдовикторина, в которой Азамат Мусагалиев попытается найти и задать селебам вопросы о них, на которые они не смогут ответить. Зачем? Да специально, чтобы за каждый неправильный ответ услышать от звезды отвратительный факт из ее биографии.



"Либо ты хорошо знаешь себя, либо мы узнаем о тебе все плохое!"

Гость: Нурлан Сабуров!

Ревизор 11 сезон – Харьков – 20.07.2020

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Ревизор 2020 в Харькове сделает настоящий переворот. В столовой Харьковского политехнического института Юлия Панкова покажет, в каких условиях готовят еду для студентов. Тараканы, опасные бактерии и море грязи – уникальный гарнир к основным блюдам от поваров столовой ХПИ. Ресторан азиатской кухни Tuk-Tuk разрушит адекватное представление о восточной пище, а пивоварня Старгород испытает на прочность всю команду потасовкой, агрессией и полицией. А вот Елена Филонова едва не сожжет свои волосы в салоне красоты TWINKLE. Не пропусти больше подробностей – смотри онлайн программу Ревизор 11 сезон в Харькове!

Напомним, днем ранее в тренды попали Внутри Лапенко 2. Серия 2 и Басков x Ивлеева.