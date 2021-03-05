Тренды YouTube: [BadComedian] - Непосредственно Каха и Чебатков у Дудя

В тренде - обзор фильма и интервью.

[BadComedian] - Непосредственно Каха

Читай также: Тренды YouTube: Гитарист притворяется новичком и Мифы, в которые мы верим

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) выпустил новый обзор, где раскритиковал комедию Непосредственно Каха. Он отметил плохие шутки, несоответствующий качеству бюджет картины и накрутку оценок на Кинопоиске.

Чебатков – стендап для мозга / вДудь

Читай также: Тренды YouTube: Протесты в ЛНР и Кто первый выберется из ящика

Юрий Дудь взял интервью у стендапера Евгения Чебаткова, который известен любителям развлекательных шоу как стендап-комик, ведущий и актер озвучивания. Сейчас его карьера связана с радио и телевидением, а также c гастролями, авторскими программами и эфирами телепередач, где предписано блистать остроумием и шутить.

Напомним, ранее в тренды попали Динамо – Колос. Кубок Украины и The Hardkiss - Обійми.