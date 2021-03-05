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Тренды YouTube: [BadComedian] - Непосредственно Каха и Чебатков у Дудя

Комментариев: 1
В тренде - обзор фильма и интервью.

[BadComedian] - Непосредственно Каха 

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Блогер BadComedian (Евгений Баженов) выпустил новый обзор, где раскритиковал комедию Непосредственно Каха. Он отметил плохие шутки, несоответствующий качеству бюджет картины и накрутку оценок на Кинопоиске.

Чебатков – стендап для мозга / вДудь

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Юрий Дудь взял интервью у стендапера Евгения Чебаткова, который известен любителям развлекательных шоу как стендап-комик, ведущий и актер озвучивания. Сейчас его карьера связана с радио и телевидением, а также c гастролями, авторскими программами и эфирами телепередач, где предписано блистать остроумием и шутить.

Напомним, ранее в тренды попали Динамо – Колос. Кубок Украины и The Hardkiss - Обійми.

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Теги: видео, тренды YouTube
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
wert-71    05.03.2021, 12:26
Оценка:  +2
wert-71
давай Жека, взгрій цих недоносків
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