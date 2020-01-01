Лучшие смарт часы 2021: Обзор, цены

Сейчас трудно найти лучшие умные часы для пользователей Android, поскольку на рынке появляются все новые и новые предложения.

На наш взгляд, лучшим выбором для тех, у кого есть телефон на Android, в настоящее время являются Samsung Galaxy Watch 3, хотя есть множество альтернатив, которые следует учитывать, если ваши потребности немного отличаются от потребностей среднего пользователя. Поскольку пользователи Android по-прежнему не могут подключиться к Apple Watch, вам придется подобрать другие модели.

Samsung Galaxy Watch 3

Последние флагманские умные часы Samsung также являются лучшими на сегодняшний день, уверенно опережая конкурентов как лучшие универсальные часы для пользователей Android.

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Дизайн, подчеркнутый вращающейся лицевой панелью, интуитивно понятен, чист и традиционен, а также меньше и легче, чем оригинальная модель.

По-прежнему верно, что Tizen OS от Samsung по-прежнему не так развита, как Apple watchOS и, возможно, даже Google Wear OS, но здесь более чем достаточно возможностей

Стоимость - от 12 тысяч гривен.

Garmin Venu

Имя Garmin может быть синонимом часов для активного отдыха, но Venu - это первый успешный шаг компании в сегменте умных часов.

Дизайн чистый, дисплей яркий, а время автономной работы может легко превзойти аналогичные Apple Watch. И, что удобно, он имеет многие из тех же показателей отслеживания, которые вы найдете на других устройствах Garmin.

Это идеальный выбор для поклонников Garmin, которые хотят больше ориентироваться на спортивные умные часы.

Стоимость - от 12 тысяч гривен.

Huawei Watch GT 2e

Их можно порекомендовать как лучшие детские смарт часы 2021. Это лучший выбор для тех, кто ищет спортивные часы с Android-совместимостью с небольшим бюджетом, Huawei Watch GT 2e - отличный выбор.

Он действительно долгожитель с двухнедельным временем автономной работы и невероятным количеством режимов отслеживания.

Этот опыт, ориентированный на фитнес, подкреплен простой для понимания разбивкой данных в Huawei Health. Итак, если вы можете ладить с дизайном - который, за наши деньги, очень четкий - это один из лучших вариантов, которые вы можете разместить на своем запястье.

Взять их можно от 5 тысяч гривен.

Samsung Galaxy Watch Active 2

Пожалуй, это лучшие женские смарт-часы 2021.Но и мужчины тоже могут выбрать себе стильный и строгий вариант.

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Samsung Galaxy Watch Active 2 с интуитивно понятной сенсорной панелью, спортивной рамкой и множеством функций для здоровья, фитнеса и умных часов является отличной альтернативой более формальным Galaxy Watch 3 компании.

Он также продолжает улучшаться с течением времени - теперь добавлены такие функции, как обнаружение падений и показания ЭКГ, которые не были доступны при запуске.

Если он также получит пару обновлений эффективности батареи в ближайшем будущем, как и его предшественники, это будут лучшие часы для Android в течение некоторого времени.

Купить их можно от 8 тысяч грн.

Fitbit Sense

В настоящее время у Fitbit есть целый ряд умных часов, но его флагманский Sense предлагает кое-что немного отличное.

Он использует базовые и эффективные возможности умных часов, предоставляемые линиями Versa, и дополняет их некоторыми отличными функциями для здоровья, такими как показания сердечного ритма ЭКГ и оценки электродермального стресса.

Если вы также счастливы заплатить за информацию, доступную через превосходный Fitbit Premium, это, безусловно, лучшие часы для здоровья, которые вы можете подобрать.

Стоимость - от 9 тысяч грн.

Amazfit GTS 2

Как и Huawei Watch GT 2e, Amazfit GTS 2 - лучшие бюджетные смарт часы 2021 года для тех, кто хочет немного ограничить свои затраты.

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Тем не менее, если Huawei очень ориентирована на отслеживание фитнеса, то Amazfit от Huami гораздо больше ориентирована на сбалансированные умные часы. Он прост в использовании, дизайн знаком, и вы даже получаете удобные функции, такие как возможность доступа к голосовому помощнику в автономном режиме.

Соотношение цены и качества не так хорошо, как у их предшественника, но это по-прежнему очень хорошие часы среднего уровня для тех, у кого есть телефон Android.

В Украине эти умные часы стоят от 5 тысяч грн.

Tag Heuer Connected 2020

Wear OS может не похвастаться теми же функциями отслеживания фитнеса, что и другие платформы, но она обеспечивает очень сбалансированную работу для умных часов Tag Heuer Connected.

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Приложения, базовое отслеживание и настраиваемые циферблаты - все это присутствует здесь благодаря мощности платформы умных часов Google, но это все еще часы, которые живут и умирают благодаря качеству сборки и исключительному стилю.

Таким образом, хотя он не может претендовать на звание самого функционального устройства для пользователей Android, он явно является самым роскошным - и это подтверждается ценой.

Стоимость Connected стартует с 1700 евро.

TicWatch Pro 3

Не многие, изучающие мир умных часов, будут слишком много знать о TicWatch Pro 3, но это, безусловно, одни из лучших часов Wear OS.

Благодаря обновленному дизайну и значительному повышению производительности по сравнению с предшественниками, подчеркнутому процессором Qualcomm Snapdragon Wear 4100, его легче носить весь день - будь то тренировки или сидячий образ жизни - и к тому же он служит дольше.

Мы не обязательно рекомендуем его тем, кто хочет умные часы для фитнеса, но это здоровая альтернатива Wear OS.

Стоимость - от 9 тысяч грн.

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu запатентовала умные часы с собственной операционкой.