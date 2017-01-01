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OPPO хочет выпустить умные часы со складным экраном

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Патент уже подан.
Умные часы
Умные часы
letsgodigital.org

Китайская компания OPPO может выпустить «умные» наручные часы с трансформируемой конструкцией. Об этом говорит патентная документация, опубликованная Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

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Речь идёт о смарт-часах, оборудованных складным дисплеем. Ресурс LetsGoDigital уже представил рендеры необычного гаджета, созданные на основе иллюстраций в документации WIPO.

Умные часы
Умные часы
letsgodigital.org

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Как можно видеть, в сложенном виде экран устройства имеет прямоугольную форму. При необходимости же пользователь сможет развернуть дисплей, увеличив его полезную площадь в три раза.

Таким образом, часы, по сути, можно трансформировать в небольшой носимый на руке планшет. Взаимодействовать с сенсорной панелью пользователь сможет второй рукой.

Умные часы
Умные часы
letsgodigital.org

В качестве альтернативного варианта конструкции предлагается экран, скручивающийся внутри корпуса. В этом случае владелец гаджета сможет вытягивать дисплей на нужную длину.

Умные часы
Умные часы
letsgodigital.org

Впрочем, пока новая разработка OPPO существует только на бумаге. О планах компании по претворению предложенного дизайна в жизнь пока ничего не сообщается. 

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei запатентовала смарт-очки с умными часами.

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Теги: Oppo, смарт-часы
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