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Meizu запатентовала умные часы с собственной операционкой

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Это первые действительно умные часы компании.
Патент на умные часы Meizu
Патент на умные часы Meizu
gizmochina.com

Несколько лет назад Meizu выпустила свои первые гибридные умные часы, но после этого компания больше не выпускала ничего в этой категории. Но похоже, что это скоро изменится.

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Заявка на патент, поданная Meizu на умные часы, появилась в сети с номером публикации CN306296501S, которая была подана компанией несколько месяцев назад. В аннотации показано, что устройство предназначено для отображения времени, запуска программ и предоставления пользователям возможности использовать средства связи.

Утверждается, что целью заявки на патент является сочетание формы и цвета устройства. Хотя патент мало что раскрывает о характеристиках и функциях умных часов, он дает представление об их дизайне.

Недавно смарт-часы Meizu с номером модели M007W были замечены в системе обязательной сертификации Китая, также известной как сертификат 3C, который, как ожидается, станет официальным в Meizu Watch и поддерживает зарядку 7,5 Вт.

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Ожидается, что умные часы будут оснащены дисплеем AMOLED, функцией отслеживания сердечного ритма, измерением уровня SpO2 и поддержкой для отслеживания различных видов спорта. Также сообщается, что устройство поддерживает подключение LTE, что подтверждает, что у него будет либо слот для SIM-карты, либо поддержка eSIM. В отделе программного обеспечения ожидается, что он будет работать под управлением "Flyme For Watch", который является специальной версией операционной системы Flyme.

На данный момент информации о запуске этих часов Meizu нет. Однако мы ожидаем, что носимое устройство будет запущено в ближайшее время, в ближайшие недели или месяцы.

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu готовит смартфон 18 Max с 5G.

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Теги: Meizu, смарт-часы
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