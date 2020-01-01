Meizu запатентовала умные часы с собственной операционкой

Это первые действительно умные часы компании.

Несколько лет назад Meizu выпустила свои первые гибридные умные часы, но после этого компания больше не выпускала ничего в этой категории. Но похоже, что это скоро изменится.

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Заявка на патент, поданная Meizu на умные часы, появилась в сети с номером публикации CN306296501S, которая была подана компанией несколько месяцев назад. В аннотации показано, что устройство предназначено для отображения времени, запуска программ и предоставления пользователям возможности использовать средства связи.

Утверждается, что целью заявки на патент является сочетание формы и цвета устройства. Хотя патент мало что раскрывает о характеристиках и функциях умных часов, он дает представление об их дизайне.

Недавно смарт-часы Meizu с номером модели M007W были замечены в системе обязательной сертификации Китая, также известной как сертификат 3C, который, как ожидается, станет официальным в Meizu Watch и поддерживает зарядку 7,5 Вт.

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Ожидается, что умные часы будут оснащены дисплеем AMOLED, функцией отслеживания сердечного ритма, измерением уровня SpO2 и поддержкой для отслеживания различных видов спорта. Также сообщается, что устройство поддерживает подключение LTE, что подтверждает, что у него будет либо слот для SIM-карты, либо поддержка eSIM. В отделе программного обеспечения ожидается, что он будет работать под управлением "Flyme For Watch", который является специальной версией операционной системы Flyme.

На данный момент информации о запуске этих часов Meizu нет. Однако мы ожидаем, что носимое устройство будет запущено в ближайшее время, в ближайшие недели или месяцы.

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu готовит смартфон 18 Max с 5G.