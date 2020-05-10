Meizu выпустит Flyme для умных часов

Это значит, что появится и линейка часов.

Китайский производитель Meizu недавно объявил, что выпустит “Flyme for Watch“ в 4 квартале 2020 года. Технически это объявление означает, что компания выпустит систему для своих умных часов. Тем не менее, учитывая, что у Meizu не так много умных часов, можно предположить, что появятся новые умные часы Meizu. С момента выхода Meizu MIX, выпущенных в 2016 году, компания не анонсировала другие умные часы.

Тизер Flyme для умных часов meizu.cn

Читай также: Показана разница между Flyme 7 и 8 на примере Meizu 16s

Фактически, умные часы появились на плакате, посвященном празднованию восьмой годовщины Meizu. В отличие от своего последнего Meizu MIX, эти умные часы используют квадратный дисплей. Это будет первый умный продукт Meizu за многие годы.

Напомним, ранее сообщалось, что новый смартфон Meizu 17 был представлен онлайн.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.