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Тренды YouTube: Я себя знаю! Джиган и Блиц крик #14

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В тренде - развлекательные шоу.

Я себя знаю! Джиган х Азамат Мусагалиев

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«Я себя знаю!» — это псевдоинтеллектуальная псевдовикторина, в которой Азамат Мусагалиев попытается найти и задать селебам вопросы о них, на которые они не смогут ответить. Зачем? Да специально, чтобы за каждый неправильный ответ услышать от звезды отвратительный факт из её биографии.

БЛИЦ КРИК #14 - БАТРУТДИНОВ | BIG RUSSIAN BOSS | ВАНЯ ИЛЬИН

Ведущий Рустам Рептилоид каждому своему гостю, известному юмористу, задает сложные вопросы из абсолютно разных сфер знаний. Задача участников – ответить правильно или максимально смешно.

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Интеллектуальная игра включает в себя три раунда. Первый из них предлагает проверить различные факты, например, сколько будет лететь человек, прыгнув в тоннель через всю Землю, что произойдет, если кричать на стакан воды 80 лет подряд и т.д. Во втором игроку необходимо закончить фразу известного человека, им может быть как Бернард Шоу, так и Джейсон Стэтхем. А в третьем придется продолжить стихотворение, даже если не помнишь его окончание, нужно смешно срифмовать строчки.

Напомним, днем ранее в тренды попали Егор Крид - Голос и Самая секретная гора СССР.

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Теги: видео, тренды YouTube
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