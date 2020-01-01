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Тренды YouTube: Егор Крид - Голос и Самая секретная гора СССР

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В тренде - музыка и познавательное видео.

Егор Крид - Голос

Егор Крид представил на всех цифровых площадках новый трек о любви под названием “Голос“.

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В песне музыкант рассказывает о девушке, с которой расстался. Лирический герой тяжело переживает разрыв: постоянно переслушивает аудиосообщения от экс-подруги и находит в доме вещи, связанные с ней. 

Самая Секретная Гора СССР / Родина Атомной Бомбы

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Блогер Антон Лядов побывал в городе Железногорск. Он давно хотел попасть в какой-то закрытый город в России и это случилось! В советское время его называли “Закалючинск“, “Комбинат-815“, “Восточная контора“. Место было настолько секретное, что его не наносили ни на одну из карт СССР. 

Напомним, днем ранее в тренды попали Гавайи. Оаху во всей красе и Акции в поддержку Стерненко.

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Теги: видео, тренды YouTube
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