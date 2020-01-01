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Тренды YouTube: Барселона — ПСЖ. Обзор матча и Страшный кот в чатрулетке

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В тренде - спорт и пранк.

Барселона — ПСЖ. Обзор матча / НЕВЕРОЯТНЫЙ хет-трик Мбаппе

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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ обыграл Барселону. Поединок на Камп Ноу завершился со счетом 4:1 в пользу команды из Парижа.

страшный кот СКРИМЕР-ПРАНК в чатрулетке!

 

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Блогер TheBrianMaps взял кота и сделал свой собственный скример, после чего пошел показывать его в чатрулетке. 

Как отреагировали пользователи на такой розыгрыш - смотри в видео.

Напомним, днем ранее в тренды попали Шоу Маска | Выпуск 4 и Однажды под Полтавой 12 сезон.

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Теги: видео, тренды YouTube
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