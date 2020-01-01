Тренды YouTube: Барселона — ПСЖ. Обзор матча и Страшный кот в чатрулетке

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Барселона — ПСЖ. Обзор матча / НЕВЕРОЯТНЫЙ хет-трик Мбаппе

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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ обыграл Барселону. Поединок на Камп Ноу завершился со счетом 4:1 в пользу команды из Парижа.

страшный кот СКРИМЕР-ПРАНК в чатрулетке!

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Блогер TheBrianMaps взял кота и сделал свой собственный скример, после чего пошел показывать его в чатрулетке.

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