Тренды YouTube: Барселона — ПСЖ. Обзор матча и Страшный кот в чатрулетке
Барселона — ПСЖ. Обзор матча / НЕВЕРОЯТНЫЙ хет-трик Мбаппе
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ обыграл Барселону. Поединок на Камп Ноу завершился со счетом 4:1 в пользу команды из Парижа.
страшный кот СКРИМЕР-ПРАНК в чатрулетке!
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Блогер TheBrianMaps взял кота и сделал свой собственный скример, после чего пошел показывать его в чатрулетке.
Как отреагировали пользователи на такой розыгрыш - смотри в видео.
Напомним, днем ранее в тренды попали Шоу Маска | Выпуск 4 и Однажды под Полтавой 12 сезон.
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