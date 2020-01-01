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Тренды YouTube: Мифы, в которые мы верим и Miyagi & Andy Panda - Minor

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В тренде - познавательное видео и музыка.

Мифы, в которые мы верим #9 [Выживание]

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Фильмы, сериалы, даже документальные передачи зачастую делятся с нами “секретами выживания“. Но зачастую их советы очень опасны...

Познавательное видео от Utopia Show набрало более 1,2 млн просмотров за день.

Miyagi & Andy Panda - Minor (Official Audio)

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Участники объединения Hajime Records — Miyagi & Andy Panda — представили новый трек из пятого совместного альбома Yamakasi.

Альбом вдохновлен историей Арнеллы Персаевой – двухлетней девочки из Владикавказа, которой в прошлом году поставили диагноз спинальная мышечная атрофия (СМА). 

Напомним, днем ранее в тренды попали Протесты в ЛНР и Кто первый выберется из ящика.

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Теги: видео, тренды YouTube
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