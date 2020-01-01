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Тренды YouTube: Артур Пирожков - Перетанцуй меня и Время и Стекло - Last Dance

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В тренде - музыка.

Артур Пирожков - Перетанцуй меня

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Александр Ревва в образе Артура Пирожкова выпустил новый клип. По сюжету Пирожков и его соседи прощаются с пандемией коронавируса массовым танцем. Они скидывают маски и повторяют движения за певцом. 

Время и Стекло - Last Dance

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Группа "Время и Стекло", которая заявила о своем распаде, выпустила новый клип.

"Мы не планируем уходить в вечный прощальный тур, просто карантин диктует свои правила и меняет планы – из-за пандемии перенеслись даты концертов прощального тура, но мы приедем во все запланированные концертные залы. Приходи посмотреть на наш последний танец в своем городе!", - написали музыканты.

Напомним, днем ранее в тренды попали Выпускной (пародия) и Ramil' — Сияй.

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Теги: видео, тренды YouTube
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