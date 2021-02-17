Тренды YouTube: Шоу Маска | Выпуск 4 и Однажды под Полтавой 12 сезон

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ШОУ «МАСКА» | ВИПУСК 4. СЕЗОН 1

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В четвертом эфире гипершоу «МАСКА» звездные детективы встретились со второй группой участников: Мольфаром, Буряком, Носорогом, Павлином, Циклопом, Львом и Стрекозой.

Однажды под Полтавой 12 сезон 2 серия. Борщ

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Однажды Яринка подумала, что необходимо что-то придумать, чтобы посетителям в их кафе было как медом намазано. Оказалось, что новый повар Боря умеет готовить супер вкусный борщ. Это могло бы стать фишкой их заведения, если бы не новые гости, которые пришли в кафе с серьезным заявлением – лучший полтавский борщ на трассе готовится именно в заведении под названием "The Борщ", владельцами которого они и являются.

Напомним, днем ранее в тренды попали МастерШеф. Профессионалы-3 и Твои идеи в моих руках.