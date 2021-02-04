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Тренды YouTube: Санкции против каналов и реакция депутатов

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В тренде - политика.

Реакция Виктора Медведчука на санкции против «его каналов»

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Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тараса Козака, а также восьми юридических лиц: это телеканалы «112 Украина», NewsOne, Zik, а также региональные вещатели канала «112 Украина». Соратник пророссийского политика Виктора Медведчука, Козак, является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne, Zik. Украинские провайдеры начали отключать телеканалы.

Санкції проти «каналів Медведчука». Реакція депутатів

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Реакция народных депутатов на санкции против «каналов Медведчука». Прямая трансляция Радио Свобода из Верховной Рады.

Напомним, днем ранее в тренды попали Суд над Навальным и Протесты после суда.

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Теги: тренды YouTube, видео
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.02.2021, 12:23
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гость
Поосторожней в желаниях-они возвращаются украине бумерангом:желали засухи в Крыму-высохли одесские плавни и посох урожай на юге украины.Злобствовали с пожара в России-сгорел дом престарелых в харькове.Ерничали про электрозамыкание в Ялте-прилетела авария тэс в энергодаре
гость  (аноним)  04.02.2021, 11:51
Оценка:  0
гость
Чтоб ты сдох, враг Украины, вместе со своим двойником пнх.
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