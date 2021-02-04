Тренды YouTube: Санкции против каналов и реакция депутатов

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Реакция Виктора Медведчука на санкции против «его каналов»

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Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тараса Козака, а также восьми юридических лиц: это телеканалы «112 Украина», NewsOne, Zik, а также региональные вещатели канала «112 Украина». Соратник пророссийского политика Виктора Медведчука, Козак, является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne, Zik. Украинские провайдеры начали отключать телеканалы.

Санкції проти «каналів Медведчука». Реакція депутатів

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Реакция народных депутатов на санкции против «каналов Медведчука». Прямая трансляция Радио Свобода из Верховной Рады.

Напомним, днем ранее в тренды попали Суд над Навальным и Протесты после суда.