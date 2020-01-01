Тренды YouTube: Суд над Навальным и Протесты после суда

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Суд над Алексеем Навальным. Приговор

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Во вторник, 2 февраля, Симоновский районный суд на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает требование ФСИН заменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд запретил фото и видеосъемку заседания.

Навальный. Протесты после суда

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Симоновский суд Москвы на специальном выездном заседании в здании Мосгорсуда удовлетворил представление о замене условного срока оппозиционера Алексея Навального на реальный сроком 3 года 6 месяцев в колонии общего режима. С учетом времени, которое Навальный провел под домашним арестом, срок отбывания наказания в колонии составит 2 года и 8 месяцев

Судья Наталья Репникова также избрала ему меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления в силу решения суда.

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