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Тренды YouTube: Анастасия Буханцова — "У мене немає дому" и NK - ПОЧУТТЯ

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В тренде - музыка.

NK | Настя Каменских - ПОЧУТТЯ (OFFICIAL VIDEO)

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Настя Каменских выпустила новый клип "Почуття".

"Любовь - лучшее украшение. Именно она окрыляет нас и дает бесконечное вдохновение. Такие чувства и эмоции - это те сокровища, и драгоценности, которые останутся с нами навсегда, где бы ни были, как бы мы ни жили", - говорится в описании песни.

Анастасия Буханцова — "У мене немає дому" — выбор вслепую

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Анастасия Буханцова исполнила песню "У мене немає дому" группы Один в каное на слепых прослушиваниях во втором выпуске 11 сезона Голоса страны. 

Напомним, днем ранее в тренды попали Маска - выпуск 2 и Навальный. Протесты. 31 января.

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Теги: видео, тренды YouTube
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