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Тренды YouTube: Маска - выпуск 2 и Навальный. Протесты. 31 января

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В тренде - ТВ-шоу и политика.

Навальный. Протесты. 31 января

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Сторонники Алексея Навального запланировали на 31 января всероссийские акции протеста в связи с арестом политика после возвращения из Германии. 

Как проходили протесты, жесткие задержания и силовые разгоны демонстрантов - в видео.

ШОУ «МАСКА» | ВЫПУСК 2. СЕЗОН 1

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Во втором выпуске на сцене гипершоу «МАСКА» появились другие 8 участников - изысканная Пава, украинский Буряк, боевой Носорог, игривая крапанки, волшебный Мольфар, легендарный черный Лев, милый Циклоп, фантастическая Стрекоза. 

Напомним, ранее в тренды попали Речь Алексея Навального в суде и Отец Милохиных.

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Теги: тренды YouTube, видео
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