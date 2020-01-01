Тренды YouTube: Маска - выпуск 2 и Навальный. Протесты. 31 января
Навальный. Протесты. 31 января
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Сторонники Алексея Навального запланировали на 31 января всероссийские акции протеста в связи с арестом политика после возвращения из Германии.
Как проходили протесты, жесткие задержания и силовые разгоны демонстрантов - в видео.
ШОУ «МАСКА» | ВЫПУСК 2. СЕЗОН 1
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Во втором выпуске на сцене гипершоу «МАСКА» появились другие 8 участников - изысканная Пава, украинский Буряк, боевой Носорог, игривая крапанки, волшебный Мольфар, легендарный черный Лев, милый Циклоп, фантастическая Стрекоза.
Напомним, ранее в тренды попали Речь Алексея Навального в суде и Отец Милохиных.
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