Илон Маск заставил обезьяну играть в видеоигры

Также Маск рассказал о планах покорения Марса.

Илон Маск, глава SpaceX и Tesla, появился в эксклюзивном аудио-приложении Clubhouse в воскресенье вечером, присоединившись к Good Time Show, чтобы рассказать обо всем, что касается Марса, мемов и превращения в мультипланетный вид. Приложение, которое позволяет людям создавать комнаты для разговора, не выдержало наплыва желающих. Максимальное количество участников составляет 5000 человек, и в "комнату" выстроилась очередь из поклонников Маска.

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Тем не менее, появились предприимчивые пользователи YouTube и серверы Discord, которые предоставили доступ к удивительным заявлениям Маска о Марсе и обезьянах. В своей характерной манере Маск сделал несколько смелых заявлений о том, когда люди могут попасть на Красную планету, обсудил свои мемы в Twitter и подробно рассказал о некоторых успехах, которых добилась его команда в Neuralink.

Начнем с Марса. Если вам интересно, каковы сроки Маска по доставке людей на Марс, вы можете быть удивлены.

"Пять с половиной лет", - сказал Маск ведущим в начале шоу.

Известно, что Маск ставил амбициозные сроки реализации своих проектов, от Tesla до SpaceX, но пять с половиной лет, чтобы поднять Starship с земли и переправить людей на другую планету? Это совершенно другой уровень амбиций. Но Маск перечислил ряд предостережений - за годы необходимо сделать множество технологических достижений.

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"Важно то, что мы сделаем Марс самодостаточной цивилизацией", - сказал он.

После Марса Маск получил аплодисменты за свои мемные способности, которые он частично приписал "дилерам мемов", прежде чем тема перешла к чему-то более серьезному: Neuralink, стартап по имплантации мозга, который он основал в 2016 году.

Последнее обновление, которое было выпущено в августе 2020 года, показало, что "Фитбит-подобный" имплант работает у свиней, но с тех пор мы мало что слышали - и за это время не было опубликовано никаких научных работ. Маск сказал, что новые видеоролики, демонстрирующие прогресс, будут выпущены примерно через месяц.

"У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе, которая может играть в видеоигры, используя свой разум", - сказал Маск. Конечно, этому нет никаких доказательств, и мы уже второй раз слышим, как Маск обсуждает это. "Можно ли обезьянам поиграть друг с другом в интеллектуальный пинг-понг?" - размышлял он.

Однако учтите, что Маск дал понять, что это были долгосрочные цели устройства для имплантации мозга. Первоначальное исследование посвящено тому, как это может помочь тем, кто перенес травмы головного мозга и позвоночника.

Маск сказал: "Первые приложения действительно будут предназначены только для людей с серьезной черепно-мозговой травмой, например, где ценность имплантата просто огромна".

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск поделится успехами Neuralink.