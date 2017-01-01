Илон Маск озвучил стоимость города на Марсе

Сразу скажем - как-то дороговато.

Строительство города на Марсе станет самым дорогим проектом в истории человечества — его стоимость может достигать одной восьмой от объема глобальной экономики, заявил глава SpaceX. Специалисты высчитали цену точнее — исходя из стоимости доставки грузов на Красную планету.

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Глава SpaceX Илон Маск не собирается останавливаться на запуске ракеты с людьми на Марс — он намерен основать на планете первое постоянное поселение. Если все пойдет как задумано, колония возникнет уже в 2050 году.

Журналисты Inverse поговорили с экспертами в различных областях, и они указали на проблемы, с которыми придется столкнуться первым колонистам.

Они могут мутировать и развить новые физические качества, могут замкнуться в себе или развить новое самосознание, могут ввести новую, невиданную на Земле систему в экономике и управлении колонией. Что произойдет после этого — остается только гадать.

Маск уже говорил, что SpaceX будет продавать билет до Марса примерно по цене среднестатистического дома в США. Это около $200 000. Логика понятна: продавай свой старый дом и лети открывать новые горизонты на другую планету.

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Всего на строительство города на Марсе уйдет от $100 миллиардов до $10 триллионов.

Эти расчеты основаны на предположении, что для функционирования города потребуется как минимум один миллион тонн грузов с Земли. При этом точная цена зависит от стоимости отправки каждой тонны на Марс. Если она равна $100 000, как написал Маск в Twitter на днях, значит, все предприятие обойдется примерно в $100 млрд — это нижняя оценка «по Маску».

Однако даже эта скромная в масштабах Вселенной сумма — это стоимость имущества всех людей на Земле, за исключением трех главных богачей: Бернара Арно, Билла Гейтса и Джеффа Безоса.

План Маска по колонизации Марса начал обретать четкость не так давно. Год назад предприниматель пригласил на конференцию по проблемам высадки на Марс и покорению планеты 60 ведущих космических экспертов. До этого он был больше похож на сюжет научно-фантастического фильма.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск заявил о готовности улететь на Марс.