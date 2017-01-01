Илон Маск пообещал доступные билеты на Марс

Билеты смогут позволить себе большая часть людей из стран с развитой экономикой.

Корабли SpaceX будут переправлять всех желающих на Красную планету и обратно, если всё пойдёт по плану Илона Маска.

Цена за место на борту межпланетного корабля SpaceX Starship в конечном итоге упадёт настолько, что станет доступной для большей части населения промышленно развитого мира, написал предприниматель.

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"Зависит от количества человек, но я уверен, что переезд на Марс (обратный билет бесплатный) в один прекрасный день будет стоить менее $500,000. А может быть, и менее $100,000. Более чем мало, чтобы большинство людей в странах с развитой экономикой могли продать свой дом на Земле и переехать на Марс", – написал Маск в Twitter.

Starship на 100 пассажиров отправится на околоземную орбиту на ракете, названной Super Heavy, а затем направится к Марсу (или на Луну, или каким бы ни был его конечный пункт назначения – корабль может посетить много мест в Солнечной системе, сказал Маск). Super Heavy вернётся на Землю, совершит вертикальную посадку и снова полетит – ещё много раз.

Быстрое и многократное повторное использование Starship и Super Heavy является ключом к мечте Маск о амбициозном, но доступном космическом полёте. В этом смысле, по его словам, также помогает недавнее изменение в Starship: конструирование корабля из нержавеющей стали, а не из более дорогого углеродно-композиционного материала, как планировалось изначально.

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"Это может звучать неправдоподобно, но я уверен, что мы можем собрать Starship / Super Heavy за меньшую цену, чем Falcon 9", – написал Маск в ином твите в воскресенье вечером, ссылаясь на рабочую лошадку SpaceX – ракету Falcon 9. Затем он ответил «Да», на вопрос в Twitter, является ли переход на нержавеющую сталь важным фактором в этом потенциальном снижении цены.

SpaceX планирует запустить свои первые миссии на Марс со Starship и Super Heavy в середине 2020-х. Но прототип Starship может взлететь очень скоро. SpaceX уже построил небольшой макет и планирует запустить его в первый испытательный полёт в ближайшие недели или месяцы.

Макет не приблизится к Марсу; на нём проверят конструкцию корабля на малых полётах в атмосфере Земли.

Напомним, ранее Илон Маск заявил о готовности улететь на Марс.

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