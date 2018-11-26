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Илон Маск заявил о готовности улететь на Марс

Комментариев: 1
Маск оценил шанс полета в 70%.
Илон Маск готов к переезду на Марс
Илон Маск готов к переезду на Марс
EPA/UPG

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск уже говорил, что он готов лично отправиться на Марс, но насколько вероятной является такая поездка, было неясно. На днях Маск дополнил свое намерение оценкой вероятности того, что оно осуществится.

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В интервью HBO гендиректор SpaceX сказал, что есть "70-процентный" шанс его поездки на Марс. По его словам, это становится возможным, благодаря "недавним прорывам". Скорее всего, это будет путь в один конец — Маск говорит, что "переедет" на Марс.

Глава SpaceX уточнил, что в нынешнем виде путешествие на Марс неправильно было бы воспринимать как "спасательный люк для богатых", поскольку космическое путешествие очень опасно, а пребывание на красной планете будет попыткой выжить в суровых условиях.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск пообещал города-миллионники на Марсе через 100 лет.

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Теги: Илон Маск, Марс, SpaceX
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
sharry-sharry    26.11.2018, 11:25
Оценка:  0
sharry-sharry
Что значит "Скорее всего, это будет путь в один конец"? Не верю,что бы богатый человек остался на Марсе,где практически нет ничего!Это пиар и не более того,что бы привлечь внимание к своему проекту.
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