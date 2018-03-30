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Илон Маск решил продавать кирпичи

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Компания основателя Tesla будет поставлять строительные блоки.
Кирпичи от Маска
Кирпичи от Маска

Илон Маск объявил, что основанная им The Boring Company будет продавать блоки, из которых можно строить здания и скульптуры.

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Как сообщает сам бизнесмен на своей странице в Твиттере), из блоков можно будет возвести любую конструкцию, соединяться они будут по тому же принципу, что и кирпичики LEGO. Кирпичи Маска изготовлены из камня, полученного при бурении. Кстати, бурение туннелей — основная сфера деятельности The Boring Company.

Маск также заявил, что намерен построить в Калифорнии сеть тоннелей для движения транспорта.

Кирпичи "от Маска" - легкие и прочные одновременно. Предприниматель отмечает, что внутри они полые, но при этом изготовлены так, что способны выдержать типичную для Калифорнии сейсмическую активность.

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Теги: Илон Маск, кирпичи, строительство
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  30.03.2018, 15:24
Оценка:  -2
гость
Остап Ибрагимович Маск продолжает нахлобучивать наивных
Noblesse_obliger    30.03.2018, 15:30
Оценка:  +1
Noblesse_obliger
Ну вам ботам ольгинским - видней, а чел великие дела делает!!!
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