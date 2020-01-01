Смартфоны с лучшей камерой в 2021 году: ТОП-10

Телефоны с камерой значительно изменились за последнее десятилетие. В наши дни нередко можно найти два, три или даже четыре сенсора в смартфоне, и многие фотографы-любители тянутся к карману, прежде чем использовать отдельную компактную или беззеркальную камеру.

Хорошая камера - важный фактор при покупке нового телефона. В конце концов, именно так вы фиксируете свои воспоминания (и никому не нужны размытые и некачественные воспоминания). Какие смартфоны имеют хорошие камеры?

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra имеет невероятно универсальную камеру. Четырехкамерная компоновка включает широкоугольный датчик 108MP (f / 1.8), сверхширокоугольный датчик 12MP (f / 2.2), датчик 3-кратного увеличения 10MP (f / 2,4) и датчик 10-кратного увеличения 10MP (f / 4.9). Телефон также оснащен 40-мегапиксельной селфи-камерой на передней панели и может снимать видео с разрешением до 8K со скоростью 24 кадра в секунду.

Основной объектив по умолчанию создает изображения с разрешением 12 МП, но вы можете легко переключиться на 108 МП. Датчик 108 MП создает детализированные, естественные изображения с эффектом мягкого боке, который размывает фон, чтобы выделить объект.

Хотя камера по-прежнему имеет такое же красочное, удобное для Instagram качество, цвета были немного приглушены по сравнению с предыдущими поколениями. Есть даже опция фронтальной камеры, чтобы снимать более естественное изображение.

Другие ключевые особенности этого S21 Ultra включают быстрый процессор Exynos 2100, потрясающий дисплей WQHD + / 120 Гц, а также большой объем памяти и оперативной памяти. Если вы можете потратить более 1000 долларов на свой следующий телефон, это отличный выбор.

Huawei P40 Pro Plus

Huawei P40 Pro Plus является одним из самых мощных камерофонов на рынке. Вы получаете лучший зум, удобный сверхширокоугольный объектив 18 мм и основной объектив 23 мм с диафрагмой f / 1,9, дополненный резким 50-мегапиксельным сенсором.

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Он превосходит режим Google Night Sight на Pixel 5 и конкурирующий вариант Apple с низким освещением в темных сценах с более яркими и точными результатами. Однако это ограничено сценами без движения или яркого света. В более распространенных сценариях с низким освещением, таких как концерты, бары и ночные городские пейзажи, производительность не так сильно выделяется.

Увеличение на P40 Pro Plus не имеет себе равных, особенно если сравнивать его с iPhone 12 Pro и Pixel 5 - ни один из них не имеет такого перископического зума. Вы можете делать более резкие снимки, даже если объект находится дальше. Это отличный универсал для съемки при дневном свете, и он обычно хорошо справляется со сценами со смешанным освещением.

Однако большой проблемой является отсутствие приложений Google. Если вас не устраивает выбор, доступный через Huawei, вы можете попробовать другие смартфоны.

iPhone 12 Pro Max

Если вам нужна лучшая камера среди iPhone 12 - выбирайте iPhone 12 Pro Max. Он имеет больший сенсор, чем меньшая модель Pro, для более качественной и быстрой съемки при слабом освещении. Кроме того, дополнительный оптический зум (2,5x вместо 2x) обеспечивает немного больше творческой свободы, даже если зум не может соответствовать P40 Pro и Note 20 Ultra.

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Мы бы не сказали, что изображения всегда лучше, чем у 12 Pro (или даже 12); однако здесь вы можете получить гораздо лучшие снимки, если снимаете активные объекты.

Есть и преимущества, которые дает большой телефон. Срок службы батареи увеличен, а 6,7-дюймовый дисплей идеально подходит для редактирования снимков и использования в качестве большого видоискателя.

Все остальное такое же, как у iPhone 12 Pro, о котором вы можете прочитать ниже.

iPhone 12 Pro

IPhone 12 Pro находится чуть ниже Pro Max в текущей линейке смартфонов Apple. Сочетание фантастического качества фотографий и впечатляющей универсальности камеры Pro делает ее нашим лучшим выбором, когда дело касается снимков для смартфонов.

Он дороже, чем iPhone 12, но для многих дополнительные навыки настройки камеры заставляют задуматься о нем. Apple серьезно улучшила качество фотографий с серией iPhone 11, а серия 12 снова делает еще шаг вперед.

IPhone 12 Pro оснащен тремя 12-мегапиксельными камерами, в том числе сверхширокоугольным объективом, который позволяет вам разместить гораздо больше объектов в пейзажных снимках. Вы также получаете новый более светосильный широкоугольный объектив (26 мм, f / 1,6) и 2-кратный телеобъектив для приближения. Датчик LiDAR помогает фокусироваться при слабом освещении, и вы заметите это, если любите фотографировать в темноте.

Отдельно можно подчеркнуть режим видеозаписи HDR Dolby Vision, позволяющей снимать гораздо более яркие и красочные кадры. IPhone 12 Pro также очень производительный. Чипсет A14 - самый быстрый из тех, что использовались, и он впервые обеспечивает 5G для iPhone.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Второй телефон Samsung с прозвищем Ultra не уступает своему предшественнику как по возможностям, так и по цене. Тем не менее, то, что он действительно предлагает, - это более изысканный подход к настройке камеры, включая отказ от 100-кратного пространственного увеличения, которое было панорамировано на S20 Ultra.

Galaxy Note 20 Ultra оснащен камерой, которая включает 108-мегапиксельный основной датчик, 12-мегапиксельный телеобъектив и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный. Комбинация дает хорошие результаты. Настройки снижают Space Zoom до 50x, одновременно используя 5-кратный оптический зум. Тем не менее, возможности масштабирования здесь намного лучше, чем у iPhone 12 серии и Pixel 5, уступая только Huawei P40 Pro.

Помимо камеры, в Galaxy Note 20 Ultra есть еще много хитростей - от великолепного и гигантского 6,9-дюймового OLED-дисплея с адаптивной частотой обновления 120 Гц до высокой производительности процессора

iPhone 12

В то время как iPhone 12 Pro и Pro Max гораздо больше ориентированы на камеры, iPhone 12 продолжает впечатлять, используя ряд новых функций.

Основная 12-мегапиксельная широкоугольная камера теперь оснащена объективом f / 1,6, что гарантирует ее лучшую работу при слабом освещении по сравнению со старыми iPhone, обеспечивая получение изображений с лучшими цветами и экспозицией. Функция Smart HDR была улучшена, а технология Deep Fusion AI обеспечивает резкость фотографий - вы заметите это, особенно на фотографиях, которые включают элементы текстуры, такие как шерстяной джемпер или неровный камень. У сверхширокоугольной камеры меньше обновлений; однако теперь вы можете использовать специальный режим при слабом освещении при съемке с этим дополнительным датчиком.

Отсутствие зум-объектива означает, что это не идеальная установка, если вы хотите приблизиться к объектам, и в этом списке есть гораздо лучший выбор, если зум является для вас приоритетом.

Однако видео было обновлено, и вы можете снимать кадры Dolby Vision HDR со скоростью 4K 30 кадров в секунду (60 кадров в секунду на Pro). HDR-видео намного ярче, красочнее и в целом более привлекательно визуально, даже если оно может вызвать некоторые проблемы совместимости со старыми телевизорами.

Другие функции включают в себя OLED-экран (по-прежнему с выемкой и частотой 60 Гц, а не более быстрые 120 Гц, как у Note 20 Ultra), быстрый набор микросхем A14, 5G и поддержку аксессуаров MagSafe.

Google Pixel 5

Pixel 5 не выводит камеру Pixel на новые высоты, как мы ожидали. Однако предложение устройства по более низкой цене означает, что большему количеству людей понравится этот превосходный смартфон.

Это не значит, что камера ничем не отличается от Pixel 4. Теперь есть сверхширокий, а не дополнительный зум, что, вероятно, является правильным решением, поскольку позволяет делать гораздо лучшие пейзажные снимки. Видео было улучшено благодаря поддержке более плавного захвата 4K 60 кадров в секунду, а функции портретного освещения обеспечивают больший контроль при редактировании.

Где Pixel 5 теряется рядом с более дорогими конкурентами, так это зум. Зум здесь полностью программный, и, хотя результаты хорошие, они бледнеют по сравнению с моделями с подходящим зум-объективом, такими как Note 20 Ultra или P40 Pro.

Другие особенности включают экран 90 Гц, батарею 4000 мАч, 5G и металлический корпус.

Google Pixel 4a

Одной из выдающихся особенностей Pixel 3a была его камера, и Google постарался внести свой вклад в следующую версию. Pixel 4a оснащен одним 12-мегапиксельным датчиком f / 1.7, который доминирует во многих телефонах с камерой, которые имеют вдвое больше камеры на задней панели.

Мощность обработки изображений и съемка при слабом освещении делают Pixel 4a соперником в области фотоаппаратов даже с самыми премиальными телефонами, при этом он стоит менее 350 долларов.

Конечно, самой большой проблемой для некоторых будет отсутствие каких-либо дополнительных датчиков. Это единственный телефон в этом списке, который полностью избегает сверхширокоугольной или телефото камеры.

Наряду со звездной камерой вы также получаете элегантный Pixel Launcher для чистого, но функционального опыта Android, а также быстрые обновления с гарантией на три года.

Несмотря на сверхнизкую цену, Google удалось поставить на Pixel 4a приятный экран. OLED-дисплей обеспечивает четкое изображение даже без частоты обновления 90 Гц. 5,8-дюймовый OLED-экран прекрасно сочетается с базовым, но все же пластиковым корпусом приличного качества.

iPhone SE

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Pixel 4a имеет преимущество, когда дело касается ночной фотографии, а также портретов с малой глубиной резкости и цифрового зума. Тем не менее, iPhone SE почти так же способен делать это, поскольку он извлекает выгоду из многих сложных методов обработки изображений Apple, таких как Smart HDR и семантический рендеринг.

Из-за того, что ему не хватает сверхшироких или телеобъективов, он, конечно, не идеален - хотя, наряду с телефоном Google, его камера намного лучше, чем у подавляющего большинства других моделей с аналогичной ценой, которые вы можете купить сегодня.

В целом, если вам нужен новый телефон и не хотите тратиться на дорогой iPhone - на данный момент лучшего предложения просто нет.

Moto G Power (2021)

Когда вы думаете о телефонах Moto G Power, вы думаете о времени автономной работы, а не о камерах, но для устройства стоимостью менее 250 долларов этот телефон Motorola делает довольно хорошие снимки.

В последней версии Moto G Power (2021 г.) основной датчик увеличен до 48 МП, что дает несколько хороших фотографий, хотя Moto G Power действительно борется с более низким освещением.

Также пригодятся два специальных объектива - макро-камера и датчик глубины. Если вы думаете, что фотографии выглядят хорошо для смартфона за 249 долларов, вы будете действительно впечатлены тем, что дает устройство за 199 долларов. Motorola предлагает две версии Moto G Power (2021), и все, что вы отказываетесь от более дешевой модели, - это немного памяти и хранилища. В остальном камеры такие же.

Напомним, ранее мы составили ТОП-10 самых дорогих телефонов 2021 года.