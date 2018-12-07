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Любимцы публики: Названы смартфоны с самыми положительными отзывами

Комментариев: 2
Рейтинг составлен на основе отзывов покупателей.
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition стал любимчиком
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition стал любимчиком
AKKet

Есть у разработчиков AnTuTu одна, ставшая популярной забава — составлять рейтинги самых производительных смартфонов. А еще периодически они публикуют рейтинги устройств с лучшим соотношением цена/характеристики и «народный хит-парад» лучших мобильников. Позади ноябрь и бенчмарк AnTuTu опубликовал топ-10 смартфонов, собравших наибольшее количество положительных отзывов.

Приз “зрительских симпатий“ завоевал Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, который щеголяет прозрачной тыльной крышкой и дисплейным дактилоскопическим датчиком.

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На втором месте оказался Samsung Galaxy S9+ и третью строчку “хит-парада“ занял Meizu 16th.

Немало положительных отзывов пользователей собрали такие модели как Huawei Mate 10 Pro, Oppo Find X и Meizu 16th Plus, обосновавшиеся с четвертого по шестое места. 

На седьмой строчке рейтинга оказался OnePlus 6T и за ним следуют Huawei Mate 10, Vivo NEX и Samsung Galaxy S8+.

Обращаем внимание на то, что при составлении данного рейтинга учитывались отзывы пользователей, проживающих в Китае, и он не отражает распределение симпатий в общемировом масштабе.

Напомним, ранее были названы смартфоны с самой быстрой зарядкой.

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Теги: смартфон, рейтинг, ТОП
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Комментариев (2)
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G10    07.12.2018, 17:14
Оценка:  -1
G10
зачем нам предпочтения китайцев?
atos    07.12.2018, 17:12
Оценка:  +1
atos
Xiaomi Mi-8 бомба!!!
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