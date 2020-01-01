Названы самые популярные мобильные приложения

Рейтинг возглавляет TikTok.

Sensor Tower только что выпустила новый отчет о самых загружаемых приложениях со всего мира в августе 2020 года. В списке представлены приложения из App Store и Google Play.

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Если посмотреть на список, то TikTok по-прежнему остается самым популярным приложением в мире. Приложение для обмена короткими видео показало наибольшее количество загрузок как в App Store, так и в Google Play, что также сделало его самым загружаемым приложением в целом. Всего за месяц было зарегистрировано 63,3 миллиона установок, при этом наибольшее количество загрузок было в Индонезии, за которой следует Бразилия.

ТОП приложений за август sensortower-china.com

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Примечательно, что список предназначен для приложений, не связанных с играми, поэтому видеоигры не попали в ТОП. Более того, несмотря на то, что первоначальный период бума закончился, Zoom по-прежнему очень хорошо загружают в Apple App Store: более чем 52,2 миллиона установок. Приложение для видеоконференций занимает 2-е место. На Android приложение опустилось на 5 позицию. Другие известные имена, такие как Facebook, WhatsApp и Instagram, также можно найти в списке. Хотя эти платформы социальных сетей можно найти в разных позициях на разных платформах.

Sensor Tower оценил загруженные данные из собственных источников в период с 1 по 31 августа, при этом учитывались только уникальные загрузки, а не предварительно установленные. Этот показатель показывает, что TikTok по-прежнему является лидером на различных рынках, несмотря на то, что он столкнулся с запретом в Индии и проблемами в США, на двух основных рынках. А с другой стороны, работа на дому становится все больше и больше, и Zoom добивается большого успеха в своих услугах.

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