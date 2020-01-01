ТОП-10 самых дорогих телефонов 2021 года

Вы видели самые дорогие мобильные телефоны из когда-либо созданных?

Знаете ли вы, какой из гаджетов 21 века неизбежно будет самым необходимым и используемым? Для этого есть только один вариант: умный помощник, который вы всегда носите с собой, - мобильные телефоны. Мир телефонов становится лучше день ото дня, и производители соревнуются в предоставлении новейших функций, а также в добавлении новых измерений роскоши.

Вот самые дорогие мобильные телефоны в мире в 2021 году, включая цены, бренды, металлы, дизайнеров, пользователей, местоположения и т. д.

Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond

Цена: 48,5 миллиона долларов

Производитель: Apple

Штаб-квартира: США

Разработано и распространяется Falcon

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Вот самый дорогой и роскошный телефон в мире - Falcon Supernova iPhone 6 Pink diamond! Это кастомизированная модель iPhone 6, разработанная американским люксовым брендом Falcon. Этот гаджет изготовлен из драгоценных камней и материалов премиум-класса и снабжен корпусом из 24-каратного золота, розового золота или платины. Прежде чем выбрать розовый для последней модели, у нее было три разных цвета. Вы можете выбрать более дешевые версии, такие как Orange Diamond и Blue Diamond. Единственный, у кого он есть, - это Нита Амбани, жена самого богатого человека Азии, Мукеша Амбани.

iPhone 4S Elite Gold

Цена: 9,4 миллиона долларов

Производитель: Apple

Штаб-квартира: США

Разработано: Стюарт Хьюз.

Удивительно, но самый дорогой и роскошный телефон в мире в 2019 году оценивается более чем в пять раз дороже второго из списка. Стюарту Хьюзу снова удается поразить мир своим другим величественным творением - iPhone 4S Elite Gold. Этот гаджет содержит 500 бриллиантов весом более 100 карат. Интересной особенностью этого телефона является 24-каратное золото, покрывающее заднюю панель, и логотип Apple, а также еще 53 бриллианта вокруг. И угадайте, у него есть сундук, который содержит платиновый блок с частями оригинальной кости динозавра, включая другие драгоценно редкие камни.

Stuart Hughes iPhone 4 Diamond Rose

Цена: 8 миллионов долларов

Производитель: Apple

Штаб-квартира: США

Разработано: Стюарт Хьюз.

Этот телефон, разработанный Стюартом Хьюзом, входит в тройку самых дорогих и роскошных телефонов. Эта модель украшена 500 бриллиантами, что в сумме составляет 100 карат. Логотип Apple украшен 53 бриллиантами, а его кнопка запуска представляет собой редкий бриллиант одинарной огранки весом 7,4 карата. Грудь этого гаджета сделана из цельного блока гранита, который весит 7 килограммов.

Goldstriker iPhone 3GS Supreme

Цена: 3,2 миллиона долларов

Производитель: Apple

Штаб-квартира: США

Распространяется: Goldstriker

Разработано: Стюарт Хьюз.

Этот роскошный телефон - один из самых престижных гаджетов, созданный британским дизайнером Стюартом Хьюзом и его компанией Goldstriker. Он содержит 271 грамм чистого твердого золота 22 карата, более 200 бриллиантов, 53 из которых используются в логотипе Apple, а бриллиант 7,1 карата изображен на кнопке запуска. На груди этого телефона также есть гранитный блок. Первоначально он был сделан для австралийского бизнесмена и с тех пор считался одним из самых дорогих и роскошных телефонов в мире.

iPhone 3G Kings Button

Цена: 2,5 миллиона долларов

Производитель: Apple

Штаб-квартира: США

Разработано: Peter Alisson

Австралийскому ювелиру Питеру Алоассону снова удалось заворожить нас своим другим удивительным творением Apple iPhone Kings Button. Этот телефон - настоящая жемчужина. Он содержит 18 карат желтого, белого и розового золота. Полоса из белого золота содержит 138 бриллиантов классической огранки. Его кнопка запуска украшена бриллиантами весом 6,6 карата. С добавлением этого телефона iPhone сделал еще один величественный шаг на пути к высшей славе.

Goldvish Le Million

Цена: 1,3 миллиона долларов

Производитель: Goldvish

Штаб-квартира: Швейцария

Разработано: Emmanuel Guest

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Модель Le Million швейцарской компании по производству роскошных мобильных телефонов премиум-класса, вероятно, является самым дорогостоящим устройством, созданным ими. Самый дорогой кнопочный телефон имеет уникальную форму, которая добавляет привлекательности его внешнему виду. Этот телефон когда-то был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой кнопочный телефон в мире. Он изготовлен из белого золота 18 карат, а также содержит 120 карат бриллиантов ВВС-1. В нем 2-мегапиксельная камера и 2 ГБ встроенной памяти. Хотя это уже не самый дорогой телефон, он по-прежнему находится в верхней части списка и сохраняет популярность во всем мире.

Diamond Crypto

Цена: 1,3 миллиона долларов

Производитель: ООО Анкорт

Штаб-квартира: Лондон, Великобритания

Разработано: Peter Alisson

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Это устройство имеет логотип из твердой платины и розового золота. Сотовый телефон состоит из 50 бриллиантов, в том числе 10 редких синих бриллиантов. Клавиша навигации сделана из розового золота и имеет 28 бриллиантов круглой огранки. Этот телефон сильно отличается от других своей мощной технологией шифрования. Деревянные украшения телефона выполнены из отполированного вручную черного дерева макассар. Этот телефон основан на CE Window.

Gresso Luxor Las Vegas Jackpot

Цена: 1 миллион долларов

Производитель: Gresso

Штаб-квартира: Майами, США.

Разработано: Gresso

Gresso известен своими роскошными и невероятно дорогими сотовыми телефонами, но он вышел на совершенно новый уровень, представив Luxor Las Vegas Jackpot. Этот гаджет на миллион долларов сделан из нескольких черных бриллиантов и более 180 граммов золота. Черная панель сделана из одного из старейших и самых дорогих пород дерева в мире, добытого из африканского дерева, существующего более 200 лет. Его клавиатура состоит из 17 сапфиров, отполированных вручную и вытравленных лазером, весом 32k.

Goldvish Revolution

Цена: $ 490 тыс.

Производитель: Goldvish

Страна бренда: Швейцария

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На отделку смартфона пошло белое и розовое золото 18 карат, бриллианты 29 карат, тонкая кожа, стекло из сапфира.

Технические характеристики: 2,2-дюймовый дисплей, Bluetooth, USB, обмен сообщениями, игры, литиевые батареи, видео 3GP, MP4, 1000 групповых контактов, поддержка входящего вызова и т. д.

Goldvish Revolution также является одним из самых дорогих и роскошных телефонов в мире. Он представляет собой смесь со странным сочетанием телефонов Mobiado и Motorola Aura. Это роскошное устройство оснащено механическими часами (а это самая крутая его часть) с мобильным телефоном в одном корпусе. Устройство изготовлено из безмерно сверкающего золота и бриллиантов. Этот телефон обладает самым стильным дизайном и имеет необычный дизайн. Телефон имеет неплохую форму с некоторыми безумными вставками. Goldvish установил мировой рекорд Гиннеса, выпустив свою версию моноблока Revolution, которая также уникальна и не имеет себе равных.

Vertu Signature Cobra

Цена: $ 310 тыс.

Производитель: Vertu

Штаб-квартира: Англия, Великобритания

Разработано: Bucheron

Этот телефон был создан совместным предприятием бренда мобильных телефонов Vertu и роскошного ювелирного дома Bucheron. Они произвели первые в мире мобильные телефоны из золота и драгоценных камней ограниченным тиражом. Vertu Signature Cobra - первый телефон стоимостью менее миллиона в списке самых дорогих и роскошных телефонов. Это типичный сотовый телефон, покрытый золотом и другими драгоценными камнями. Самое приятное то, что покупатели могут заказать его в другом дизайне в зависимости от своих интересов.

Напомним, ранее сообщалось, что производителя самых дорогих мобилок пустят с молотка.