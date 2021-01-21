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Илон Маск объявил конкурс на 100 млн долларов

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Подробности конкурса Маск пообещал раскрыть на следующей неделе.
Илон Маск дат деньги на конкурс
Илон Маск дат деньги на конкурс
EPA/UPG

Илон Маск заявил в четверг в твиттере, что даст 100 миллионов долларов на приз за лучшую технологию улавливания углерода.

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Маск не предоставил никаких подробностей, кроме как добавил в сопроводительном твите, что "подробности появятся на следующей неделе". Источник , знакомый с планом, сказал, что конкурс будет связан с Xprize Foundation, некоммерческой организацией, которая проводит конкурсы, направленные на поощрение технологического развития и инноваций.

Цель конкурса - создание технологии улавливания и хранения углерода. Сейчас много компаний занимаются этой проблемой. Например, LanzaTech разработала технологию, которая улавливает выбросы отработанных газов и использует бактерии для превращения их в пригодное для использования этанольное топливо. Биореактор используется для преобразования в жидкости уловленных и сжатых отходов сталелитейного завода, завода или любых других предприятий, производящих выбросы.

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Основная технология LanzaTech - это бактерии, которые любят поедать эти соединения. Поскольку бактерии поедают выбросы, они по существу их ферментируют и выделяют этанол. Затем этанол можно превратить в различные продукты. 

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск объявил конкурс на вакансию оскорбляющего рыцаря.

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Теги: Илон Маск, конкурс
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