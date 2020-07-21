Илон Маск похвастался преимуществом чипирования

Слушать музыку, контролировать гормоны и снимать тревожность - это основные преимущества чипа от Маска.

Илон Маск сказал, что его новый мозговой чип Neuralink позволит пользователям слушать музыку, отправляя ее прямо в мозг. Отвечая на вопрос ученого-компьютерщика Остина Ховарда, Маск подтвердил, что технология, над которой он работает, позволит людям "слушать музыку прямо из наших [Neuralink brain] чипов".

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Он также заявил, что Neuralink "может помочь контролировать уровень гормонов", сказав, что это может быть использовано в наших интересах для таких вещей, как "улучшение способностей, рассуждений и снятие тревоги".

Компания Neuralink была основана в 2016 году и провела только одну крупную публичную презентацию о том, как на самом деле будут работать технологии, и 28 августа ожидается получение дополнительной информации.

Однако на мероприятии, которое состоялось в 2019 году, Маск сказал, что его новая фирма работает над тем, что он назвал устройством, подобным швейной машине. Маск сказал, что устройство обеспечивает прямую связь между чипом, который будет вставлен в мозг и компьютер.

Говорят, что технология может быть первоначально использована для помощи людям с заболеваниями головного мозга, в том числе с болезнью Паркинсона, но цель состоит в том, чтобы позволить людям конкурировать с передовым искусственным интеллектом.

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На прошлой неделе другой пользователь Twitter спросил больше о его возможностях.

Pranay Pathole написал в Твиттере: "Можно ли использовать Neuralink для переобучения той части мозга, которая отвечает за возникновение зависимости или депрессии? Было бы здорово, если бы Neuralink можно было использовать для чего-то вроде зависимости / депрессии".

Маск ответил: "Конечно. Это и здорово, и страшно. Все, что мы когда-либо ощущали или думали, было электрическими сигналами. Ранняя вселенная была просто супом кварков и лептонов. Как маленький кусочек вселенной начал думать о себе как о разумном?"

Он сказал, что установить чип - все равно что сделать лазерную операцию на глазу.

Испытания новой технологии уже начались на животных, испытания на людях запланированы на конец этого года, хотя точно не было обнародовано.

Более подробная информация будет объявлена ​​28 августа.