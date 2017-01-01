Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Илон Маск объявил конкурс на вакансию оскорбляющего рыцаря

Комментариев: 0
На поиск соискателя отвели всего два дня.
Компания ищет рыцаря, который будет всех оскорблять
Компания ищет рыцаря, который будет всех оскорблять
Кадр из фильма «Монти Пайтон и Священный Грааль»

Илон Маск ищет кандидата на должность рыцаря сторожевой башни в Лос-Анджелесе, которую начала строить компания The Boring Company. Об этом сам Маск сообщил в своем Twitter.

Читай также: Илон Маск решил продавать кирпичи

"The Boring Company строит сторожевую башню в Лос-Анджелесе из грязных кирпичей, и нам нужен рыцарь с французским акцентом, который будет громко оскорблять людей", — написал он.

На сайте самой компании действительно числится вакансия стражника. При этом указывается, что данная позиция будет доступна только два дня.

Неизвестно, пошутил ли предприниматель или говорит правду. Маск - любитель неординарных заявлений в Twitter. Например, 1 апреля он сообщил о банкротстве компании Tesla из-за продажи пасхальных яиц.

Читай также: Стива Джобса хотели сделать рыцарем

7 августа Маск опубликовал твит, в котором обещал выкупить акции компании по 420 долларов за штуку и сделать ее непубличной. Это заявление вылилось в разбирательство с Комиссией по ценным бумагам США (SEC) и уходом Маска с поста совета директоров.

The Boring Company — инфраструктурная и туннельная строительная компания, основанная Маском в 2016 году.

Поделись:
Теги: Илон Маск, рыцарь, вакансия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь