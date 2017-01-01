Илон Маск объявил конкурс на вакансию оскорбляющего рыцаря

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Компания ищет рыцаря, который будет всех оскорблять Кадр из фильма «Монти Пайтон и Священный Грааль»

Илон Маск ищет кандидата на должность рыцаря сторожевой башни в Лос-Анджелесе, которую начала строить компания The Boring Company. Об этом сам Маск сообщил в своем Twitter.

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"The Boring Company строит сторожевую башню в Лос-Анджелесе из грязных кирпичей, и нам нужен рыцарь с французским акцентом, который будет громко оскорблять людей", — написал он.

На сайте самой компании действительно числится вакансия стражника. При этом указывается, что данная позиция будет доступна только два дня.

Неизвестно, пошутил ли предприниматель или говорит правду. Маск - любитель неординарных заявлений в Twitter. Например, 1 апреля он сообщил о банкротстве компании Tesla из-за продажи пасхальных яиц.

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7 августа Маск опубликовал твит, в котором обещал выкупить акции компании по 420 долларов за штуку и сделать ее непубличной. Это заявление вылилось в разбирательство с Комиссией по ценным бумагам США (SEC) и уходом Маска с поста совета директоров.

The Boring Company — инфраструктурная и туннельная строительная компания, основанная Маском в 2016 году.