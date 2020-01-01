На кого вы похожи: ТОП-5 приложений для поиска двойников

Хотя каждый человек уникален, у большинства из нас есть двойники: люди, которые похожи на нас и имеют похожие черты лица. Более того, мы можем найти своих двойников даже среди всемирно известных личностей (актеров, музыкантов и др.). Вам просто нужно прибегнуть к помощи современных цифровых технологий, а именно приложений по поиску двойников знаменитостей.

Начнем с основ: что вам нужно сделать, чтобы найти фотографии знаменитостей, чтобы понять, на какую знаменитость вы похожи?

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Устройство с установленным приложением для распознавания лиц и доступом в Интернет;

Ваше собственное селфи. Фотография в полный рост не требуется, достаточно только лица. Также фон изображения должен быть максимально нейтральным (белый, серый и т. д.). Эти факторы влияют на надежность дальнейшего поиска.

Все такие приложения обычно основаны на искусственном интеллекте и используют технологию машинного обучения, чтобы сравнивать лица пользователей с лицами известных людей.

Сам процесс поиска двойника включает в себя следующие этапы:

Вы открываете приложение и загружаете свою фотографию (которая соответствует критериям, изложенным выше);

Система анализирует вашу фотографию и сравнивает ее с фотографиями знаменитостей, хранящимися в ее базе данных;

Программа определяет, какие изображения имеют больше совпадений, и предоставляет вам результаты.

Давайте рассмотрим приложения для поиска двойников

Gradient

Одно из самых популярных приложений, для сравнения себя со знаменитостями. В последнее время приложение набирает популярность. Его задача, как вы, наверное, уже догадались, - показать, на кого из известных людей вы больше всего похожи.

Gradient был создан несколько лет назад украинским стартапом с одноименным названием. Сначала приложение было проще по функционалу, но разработчики не остановились на достигнутом и продолжили совершенствовать свой сервис. После одного из обновлений в программе появилась новая крутая функция на основе искусственного интеллекта, необходимая для анализа фотографии пользователя и поиска его или ее аналогов среди знаменитостей. И популярность приложения резко возросла.

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Кстати, сами звезды шоу-бизнеса способствовали увеличению спроса на услугу. Им нравилось использовать Gradient и публиковать результаты поиска на страницах социальных сетей. Благодаря этому приложение заняло первые места в рейтингах App Store и Google Play.

По словам создателей Gradient, он прибегает к технологии искусственного интеллекта, чтобы найти сходства с максимальной точностью.

На самом деле все предельно просто: нейросеть анализирует фото пользователя и обращается к базе данных приложения, чтобы определить знаменитость с более-менее похожими чертами лица. Затем программа буквально превращает пользователя в найденного человека.

Обычно результаты впечатляют, но иногда Gradient кажется издевается. Впрочем, судите сами.

Как бы то ни было, пользователям нравится Gradient, который они считают одним из лучших подобных приложений. Базовая версия приложения бесплатна, но некоторые функции доступны только по подписке.

StarByFace

Если вы действительно хотите найти похожего на вас двойника знаменитости, вам также следует обратить внимание на StarByFace. Приложение имеет довольно красноречивое название, поэтому пользователи могут понять его суть без лишних слов.

Прежде всего, вам необходимо загрузить свою фотографию с помощью веб-сайта или приложения. Вы также можете добавить изображение по URL-адресу.

Важно убедиться, что изображение является портретом анфас и выглядит четким. В противном случае приложение не сможет найти вашего звездного аналога. Или результаты будут неточными.

На следующем этапе StarByFace, это крутое приложение для редактирования лица, анализирует загруженную фотографию, исследует основные черты лица и обрабатывает полученные данные.

Осталось провести сравнение с базой данных и дать результат, показывающий, на какого актера (певца, телеведущего и т.д.) вы больше всего похожи. Также вы сможете увидеть процент сходства.

При желании результат сравнения можно разместить в социальных сетях.

Celeb Twin

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Приложение Celeb Twin в основном ориентировано на пользователей iOS. Он имеет несколько полезных функций, которые выделяют сервис среди других приложений, похожих на знаменитостей:

Celeb Twin предоставляет пользователю не одну, а трех знаменитостей, на которых похож человек на загруженной фотографии.

Сервис позволяет пользователю указать свой пол (это поможет избежать случаев, когда пользователь-мужчина может обнаружить, что он похож, например, на Кэмерон Диаз).

LookALike

LookALike принадлежит к особому типу приложений, по поиску людей, похожих на знаменитостей. В чем его особенность?

Для начала расскажем одну интересную историю. Недавно популярная блогерша поделилась на своей странице в YouTube видео, на котором она накрасилась, как Ариана Гранде, и гуляла в своем новом образе по улицам Лос-Анджелеса. Конечно, она привлекла внимание публики и завоевала много новых подписчиков. И если вы хотите последовать ее примеру и получить аналогичный опыт, вам нужно использовать приложение LookALike.

LookALike позволит вам…

определите, какого актера или актрису вы лучше всего копируете;

сравните свое фото с конкретным персонажем фильма или сериала;

узнайте, как вы выглядите в аниме.

Так что если вы собираетесь на костюмированную вечеринку, LookALike станет отличным выбором. Все, что вам нужно сделать, это добавить свою фотографию и дождаться результатов поиска.

Looky

Looky невероятно прост в использовании, и в этом его особенность!

Просто следуйте простой схеме шага, и все готово:

на первом этапе следует сделать селфи прямо в приложении или выбрать его из галереи своего смартфона;

сервер ищет и отображает результаты похожих знаменитостей;

если результат вас не устраивает, попробуйте еще раз найти свой аналог. Вторая попытка может оказаться более успешной;

и самое время поделиться результатами поиска в любимой социальной сети.

Все просто, правда?

Благодаря своей простоте этот сервис стал одним из лучших приложений, по поиску похожих на вас знаменитостей, и завоевал свою популярность. Но учтите, что у него есть и недостатки:

бесплатная версия приложения доступна только 24 часа; по истечении указанного срока вы должны купить подписку или прекратить пользоваться Looky;

по мнению некоторых пользователей, в приложении слишком много рекламы;

иногда результаты поиска слишком далеки от правдоподобия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте нашли двойника Стива Джобса.