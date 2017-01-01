Милого узнают по походке: В Китае вводят новую систему распознавания

Теперь неблагонадежных граждан будет сдавать походка.

Технология распознавания “походки“, разработанная китайской фирмой Watrix в области искусственного интеллекта, способна идентифицировать людей по движению их силуэта с расстояния до 50 метров, даже если их лицо скрыто. Система в настоящее время используется полицией в Пекине и Шанхае и входит в огромную сеть наблюдения страны, которая включает в себя, по оценкам, 170 миллионов камер видеонаблюдения.

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Программное обеспечение может обрабатывать кадры из стандартных камер наблюдения, однако в настоящее время оно не работает в режиме реального времени. Вместо этого отснятый материал анализируется после его записи, что занимает приблизительно 10 минут.

“Вам не нужно согласие людей, чтобы мы могли распознать их личность“, - сказал главный исполнительный директор Watrix Хуан Юнчжэнь.

“Анализ походки нельзя обмануть, просто хромая, гуляя с широко расставленными ногами или прыгая, потому что мы анализируем все особенности всего тела“.

Фирма уже собрала более 100 миллионов юаней (11 миллионов фунтов стерлингов) для разработки и коммерциализации своей технологии наблюдения.

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Этот тип программного обеспечения исследуется также в Японии, Великобритании и США, однако китайское правительство не переживает, когда речь заходит о частной жизни.

Программа оценивает граждан по их поведению - например, нарушения парковки - для определения того, кто достоин лучшего социального жилья и школьного обучения для своих детей.

“Оценивая граждан по целому ряду моделей поведения и привычек, правительство намерено создать беспроблемное общество. Те, у кого низкие баллы поведения, будут сталкиваться с препятствиями во всем: от получения рабочих мест в правительстве до размещения своих детей в школах“, - пишет журналистка Майи Ванг.

“Правительственные органы Китая явно надеются создать реальность, в которой бюрократическая мелочность могла бы значительно ограничить права людей“.

Напомним, ранее сообщалось, что китайцев будут пускать в интернет по паспорту.