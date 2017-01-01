Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Египте нашли двойника Стива Джобса

Комментариев: 0
Конспирологи уверены, что это и был Стив Джобс.
Двойник Стива Джобса
Двойник Стива Джобса
thesun.co.uk

Все знают, что Стив Джобс умер в 2011 году. Он был фигурой противоречивой, но сумел превратить аутсайдера рынка в одну из самых дорогих компаний, а никому не нужный кусок пластика в самый желанный объект на планете. 

Читай также: Стив Джобс жив! Первый отрывок фильма о создателе Apple (ФОТО, ВИДЕО)

Так вот, вчера издательство thesun опубликовало у себя на сайте фотографию человека, который похож на Стива Джобса. Присмотритесь, сходство просто невероятное! Как сказано: это свежее фото, сделанное в Каире. Кстати, на фотографии у двойника Стива Джобса нет обуви, а как известно, когда Стив Джобс находился в глубоких раздумьях, он часто не носил обуви. После появления фотографии, возникли конспирологические теории, согласно которым гений маркетинга на самом деле не умер, а спрятался от мира поближе к родине своего отца, родившегося в Сирии. 

К сожалению, нет никаких доказательств, что на фотографии именно Стив Джобс, как и не ясно, когда сделана данная фотография, но специалисты thesun уже заявили, что это не монтаж. А вы что думаете по этому поводу?

Напомним, ранее сообщалось, что Стив Джобс завещал уничтожить Google.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Стив Джобс, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь