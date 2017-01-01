В Египте нашли двойника Стива Джобса

Конспирологи уверены, что это и был Стив Джобс.

Все знают, что Стив Джобс умер в 2011 году. Он был фигурой противоречивой, но сумел превратить аутсайдера рынка в одну из самых дорогих компаний, а никому не нужный кусок пластика в самый желанный объект на планете.

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Так вот, вчера издательство thesun опубликовало у себя на сайте фотографию человека, который похож на Стива Джобса. Присмотритесь, сходство просто невероятное! Как сказано: это свежее фото, сделанное в Каире. Кстати, на фотографии у двойника Стива Джобса нет обуви, а как известно, когда Стив Джобс находился в глубоких раздумьях, он часто не носил обуви. После появления фотографии, возникли конспирологические теории, согласно которым гений маркетинга на самом деле не умер, а спрятался от мира поближе к родине своего отца, родившегося в Сирии.

К сожалению, нет никаких доказательств, что на фотографии именно Стив Джобс, как и не ясно, когда сделана данная фотография, но специалисты thesun уже заявили, что это не монтаж. А вы что думаете по этому поводу?

Напомним, ранее сообщалось, что Стив Джобс завещал уничтожить Google.