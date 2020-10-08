Лучшие программы для презентаций: ТОП-5

Способность эффективно обмениваться идеями, иллюстрировать концепцию и убеждать аудиторию бесценна, будь вы студент или руководитель высшего звена.

В наши дни программное обеспечение, которое вы используете для создания этих презентаций, так же важно, как и ваши навыки публичных выступлений.

Вдобавок ко всему, большинство компаний недавно перешли на удаленную работу из-за текущей ситуации с коронавирусом, и теперь им нужно будет поделиться своими историями в Интернете со своими распределенными командами.

Вот почему мы составили список лучших программ для презентаций, доступных прямо сейчас.

Вы увидите некоторые из самых популярных приложений: от бесплатных до платных платформ с подпиской и приложений для создания слайд-шоу до полнофункционального программного обеспечения для визуального дизайна.

У каждого из них есть свои плюсы и минусы, так что вам решать, что вам больше подходит.

Microsoft PowerPoint

Power Point office-apps.net

Microsoft PowerPoint часто бывает первой программой для презентаций, которая приходит на ум. Она широко используется и имеет довольно привычный интерфейс, а это означает, что большинству пользователей его удобнее использовать.

В нем есть все необходимое для создания презентации: от анимированных переходов до предустановленных шрифтов и графических элементов.

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Пользователи также могут загружать в свои презентации собственные шрифты, графику и изображения.

Наконец, он доступен как часть программного пакета Microsoft Office; и вы можете работать над своими презентациями через Интернет и мобильное устройство.

Однако в PowerPoint очень мало шаблонов на выбор, и они, как правило, довольно плоские. А поскольку большинство людей используют PowerPoint, вы, вероятно, используете тот же шаблон, что и другие.

Как отдельное программное обеспечение, PowerPoint стоит 139,99 долларов США и доступен только на одном устройстве, если вы не обновите свой пакет.

И хотя PowerPoint - это в первую очередь приложение для создания слайд-шоу, его сильные стороны ограничиваются этой категорией.

Так что, если вы ищете лучшую отдачу от вложенных средств, вы можете поискать в другом месте.

Google Презентации

Google Презентации bizzapps.ru

Google Презентации - это приложение для создания слайд-шоу, очень похожее на PowerPoint. Но есть три основных отличия: оно полностью онлайн и бесплатное.

Самое замечательное в Google Презентациях (помимо того, что это совершенно бесплатно для всех, у кого есть учетная запись Google) - это то, что вы можете войти в систему через браузер или официальное приложение.

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Вы можете получить доступ ко всем своим презентациям с любого устройства и поделиться ими с другими людьми, чтобы вы могли сотрудничать в режиме реального времени.

И не нужно беспокоиться о сбоях, поскольку все изменения сохраняются по мере их появления, если у вас есть активное подключение к Интернету.

Кроме того, любому, кто знаком с PowerPoint, будет удобно использовать итерацию Google.

Это также намного проще, поэтому даже новичкам в создании презентаций будет легко ориентироваться.

Однако некоторым может показаться, что Google Slides слишком прост, поскольку в нем отсутствует множество функций, доступных в PowerPoint. Сюда входит встраивание видео из источников, отличных от YouTube, а также добавление звуковых дорожек и звуковых эффектов.

Некоторые пользователи также сталкиваются с проблемами при загрузке и экспорте в разные форматы, включая PowerPoint. Некоторые слайды могут даже получиться совсем не такими, как в оригинале.

В общем, Google Slides - отличный вариант для тех, кто ищет бесплатное приложение и нуждается только в создании простых презентаций.

Keynote

Keynote nastroyvse.ru

Можно сказать, что Keynote - это версия PowerPoint от Apple. Это также приложение для создания слайд-шоу, но в типичном для Apple стиле, оно имеет элегантный минималистичный интерфейс.

На выбор предлагается 30 различных тем, которые служат шаблонами для тех, кому нужно быстрое редактирование. И он может делать почти то же, что и PowerPoint.

Главное преимущество Keynote в том, что он является частью экосистемы Apple. Это означает, что он имеет встроенную поддержку iCloud и Apple Watch, поэтому пользователи могут управлять своей презентацией с запястья.

И он предустановлен на большинстве устройств Mac. В противном случае вы можете приобрести его в магазине Apple всего за 9,99 долларов США для мобильных устройств и 19,99 долларов для OS X. Большим недостатком является то, что Keynote является эксклюзивным для Mac OS.

Пользователи, не являющиеся пользователями Apple, могут создавать, загружать и синхронизировать свои собственные презентации Keynote через облако iCloud, но эта функция полностью полезна только для тех, кто использует несколько устройств Apple.

А если вы привыкли работать с PowerPoint, вначале вам может показаться, что Keynote немного сбивает с толку.

Piktochart

Piktochart michiganvirtual.org

Piktochart - это веб-программа для визуального дизайна, которая может создавать различные визуальные эффекты, от инфографики до историй в социальных сетях. Но область, в которой преуспевает Piktochart, - это именно создание презентаций.

В Piktochart пользователи могут выбирать из широкого спектра профессионально разработанных шаблонов слайдов. К ним относятся шаблоны ежемесячных маркетинговых отчетов.

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Этот широкий выбор особенно полезен для тех, у кого нет большого опыта в дизайне, но нужно в кратчайшие сроки создать визуально потрясающую презентацию.

Piktochart также упрощает включение элементов дизайна, таких как списки, временные шкалы, сравнения, графики и диаграммы, с помощью инструментов перетаскивания. С его помощью можно даже создавать визуальные карты.

В платной версии Piktochart PRO Team вы можете пользоваться возможностью платформы хранить активы бренда, цветовые схемы и индивидуальные шаблоны. Копировать фирменные визуальные эффекты компании очень просто.

Сам же Piktochart поставляется с бесплатной версией, но с некоторыми ограничениями.

Количество активных визуальных элементов ограничено пятью в месяц, а опубликованные визуальные эффекты имеют водяной знак Piktochart.

Если вам нужны такие функции, как совместная работа с шаблоном команды, совместное использование проектов и комментирование с аннотациями, вам необходимо получить учетную запись Про.

SlideDog

SlideDog amssoft.ru

SlideDog - это веб-инструмент для мультимедийных презентаций, который позволяет пользователям комбинировать различные типы мультимедиа для создания насыщенных презентаций, в отличие от простых приложений для создания слайд-шоу.

Это включает в себя все, от презентаций PowerPoint до видео и PDF-файлов, которые можно воспроизводить одновременно без каких-либо неудобных переходов.

Также очень легко настроить презентацию SlideDog.

Вам просто нужно загрузить файлы в приложение веб-браузера SlideDog, а затем перетащить их в соответствии с порядком, в котором вы хотите, чтобы они воспроизводились.

Вы можете управлять своими презентациями и плейлистами с другого устройства, а участники аудитории могут просматривать ваше слайд-шоу на своих устройствах, щелкнув ссылку.

SlideDog имеет бесплатную версию, которая предоставляет все основные функции.

Тем не менее, прямой доступ и премиум-поддержка доступны только для учетной записи Pro, которая стоит 99 долларов в год.

И хотя SlideDog технически считается программным обеспечением для презентаций, на самом деле вы не можете создавать презентации на нем. Вы можете просто объединить различные готовые презентации в различных форматах в то, что по сути является списком воспроизведения.

Наконец, SlideDog поддерживает только устройства Windows, поэтому пользователи Apple и Linux не могут его использовать.

Напомним, ранее мы рассказывали про программы для презентаций - ТОП-4 лучших.