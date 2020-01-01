Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Испытание лунной ракеты NASA прервали из-за проблем с двигателем

Комментариев: 0
У гигантской лунной ракеты NASA возникла проблема с двигателем во время критического испытания в субботу, и эта ошибка может еще больше задержать усилия агентства по отправке астронавтов обратно на Луну.
Испытание двигателя лунной ракеты
Испытание двигателя лунной ракеты
скриншот видео

Ракета, получившая название Space Launch System (SLS), рассчитана на то, чтобы в конечном итоге доставлять астронавтов на Луну где-то в середине-конце 2020-х годов.

Читай также: NASA предложили новый способ покорения Луны

Система является неотъемлемой частью более крупной программы под названием Artemis, которая направлена ​​на возвращение человека на поверхность Луны впервые с 1972 года примерно на 30 миллиардов долларов. NASA потратило около 18 миллиардов долларов на разработку ракеты.

Основная ступень SLS - самая большая часть системы и ее структурная основа - была собрана и прочно закреплена в космическом центре Стеннис в заливе Сент-Луис, штат Миссисипи, в субботу для критического испытания огнем.

Впервые ракета была готова одновременно запускать четыре мощных двигателя РС-25, как при старте.

По данным NASA, основная ступень является самой большой и самой мощной ракетной ступенью в мире. В нем размещены пять сетевых секций, в том числе бак для жидкого водорода на 2 миллиона литров, бак для жидкого кислорода на 742 000 литров, четыре двигателя RS-25, компьютеры авионики и другие подсистемы.

Boeing является ведущим подрядчиком, а Aerojet Rocketdyne отвечает за его двигатели RS-25, которые использовались для управления флотом космических челноков NASA.

Читай также: NASA показало скафандры для полета на Луну и Марс

В субботу топливные баки были заполнены криогенно охлажденным топливом, и двигатели ожили в воскресенье в 02:27 по Киеву.

“Это было похоже на землетрясение“, - сказал журналистам на пресс-конференции после испытания администратор NASA Джим Бриденстайн.

“Это был великолепный момент. И это принесло радость, что спустя столько времени у нас появилась ракета. Единственная ракета на планете, способная доставить людей на Луну, запускала все четыре двигателя RS-25. в то же время“.

Двигатели должны были работать непрерывно в течение восьми минут. Но примерно через минуту после начала теста контроллер двигателя отправил команду контроллеру основной ступени, чтобы выключить их.

Диспетчеры заметили вспышку рядом с теплозащитным одеялом, закрывающим четвертый двигатель. Вскоре после этого этот двигатель зарегистрировал отказ основного компонента. Пока не ясно, что произошло.

“В то время, когда они позвонили, у нас все еще было четыре исправных двигателя, работающих на 109 процентов“, - сказал на пресс-конференции Джон Ханикатт, менеджер программы SLS в Центре космических полетов им. Маршалла NASA.

Все это было заснято в прямом эфире:

Команда SLS проведет следующие несколько дней, изучая данные теста, оценивая основной этап и механизмы, чтобы выяснить, что произошло и как двигаться дальше.

Напомним, ранее сообщалось, что более 12 тысяч человек подали заявку на полет к Луне.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: NASA, ракета, Луна, SLS
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь