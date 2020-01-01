Испытание лунной ракеты NASA прервали из-за проблем с двигателем
Ракета, получившая название Space Launch System (SLS), рассчитана на то, чтобы в конечном итоге доставлять астронавтов на Луну где-то в середине-конце 2020-х годов.
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Система является неотъемлемой частью более крупной программы под названием Artemis, которая направлена на возвращение человека на поверхность Луны впервые с 1972 года примерно на 30 миллиардов долларов. NASA потратило около 18 миллиардов долларов на разработку ракеты.
Основная ступень SLS - самая большая часть системы и ее структурная основа - была собрана и прочно закреплена в космическом центре Стеннис в заливе Сент-Луис, штат Миссисипи, в субботу для критического испытания огнем.
Впервые ракета была готова одновременно запускать четыре мощных двигателя РС-25, как при старте.
По данным NASA, основная ступень является самой большой и самой мощной ракетной ступенью в мире. В нем размещены пять сетевых секций, в том числе бак для жидкого водорода на 2 миллиона литров, бак для жидкого кислорода на 742 000 литров, четыре двигателя RS-25, компьютеры авионики и другие подсистемы.
Boeing является ведущим подрядчиком, а Aerojet Rocketdyne отвечает за его двигатели RS-25, которые использовались для управления флотом космических челноков NASA.
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В субботу топливные баки были заполнены криогенно охлажденным топливом, и двигатели ожили в воскресенье в 02:27 по Киеву.
“Это было похоже на землетрясение“, - сказал журналистам на пресс-конференции после испытания администратор NASA Джим Бриденстайн.
“Это был великолепный момент. И это принесло радость, что спустя столько времени у нас появилась ракета. Единственная ракета на планете, способная доставить людей на Луну, запускала все четыре двигателя RS-25. в то же время“.
Двигатели должны были работать непрерывно в течение восьми минут. Но примерно через минуту после начала теста контроллер двигателя отправил команду контроллеру основной ступени, чтобы выключить их.
Диспетчеры заметили вспышку рядом с теплозащитным одеялом, закрывающим четвертый двигатель. Вскоре после этого этот двигатель зарегистрировал отказ основного компонента. Пока не ясно, что произошло.
“В то время, когда они позвонили, у нас все еще было четыре исправных двигателя, работающих на 109 процентов“, - сказал на пресс-конференции Джон Ханикатт, менеджер программы SLS в Центре космических полетов им. Маршалла NASA.
Все это было заснято в прямом эфире:
Команда SLS проведет следующие несколько дней, изучая данные теста, оценивая основной этап и механизмы, чтобы выяснить, что произошло и как двигаться дальше.
Напомним, ранее сообщалось, что более 12 тысяч человек подали заявку на полет к Луне.
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