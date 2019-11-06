NASA предложили новый способ покорения Луны

Для полета на Луну достаточно одной ракеты-носителя.

Американское космическое агентство завершило прием заявок на разработку лунного взлетно-посадочного аппарата по программе «Артемида». Ранее стало известно о том, что совместную заявку на разработку такого аппарата выдвинули Blue Origin, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.

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5 ноября компания Boeing рассказала об альтернативном предложении, также направленном НАСА. Его отличительная особенность – возможность запуска аппарата к Луне на одной ракете-носителе SLS Block 1B.

SLS Block 1B отличается от базовой ракеты SLS Block 1, которая должна впервые отправиться в космос в 2021 году, новой верхней ступенью – EUS (Exploration Upper Stage). Грузоподъемность ракеты вырастет с 70 до 105 т при запуске на низкую орбиту Луны. Ранее НАСА решило сократить финансирование EUS, поскольку менеджеры агентства решили, что новая верхняя ступень не может быть готова раньше 2025 года, тогда как высадка на Луну намечена на конец 2024-го.

Отличительная особенность предложения Boeing заключается в том, что их посадочный аппарат не будет требовать сборки на окололунной станции Gateway и отдельного буксира для спуска на низкую орбиту Луны.

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Экспедиция на поверхность спутника Земли по версии Boeing выглядит следующим образом. Первая ракета SLS запускает на орбиту Луны пилотируемый корабль «Орион» с астронавтами. Вторая ракета доставляет туда же лунный взлетно-посадочный аппарат. Он может состыковаться как напрямую с «Орионом», так и со станцией Gateway. Экипаж перейдет в лунный посадочный аппарат, слетает на нем на Луну и вернется обратно.

Таким образом, предложение Boeing дает возможность отказаться от постройки окололунной станции Gateway. Это противоречит стремлению НАСА защитить станцию, но играет на руку тем сотрудникам Белого дома, которые хотели бы сократить стоимость программы «Артемида». Предложение найдет своих сторонников и в Конгрессе, где сильны позиции лоббистов Boeing.

Ранее НАСА планировало выбрать двух подрядчиков для разработки лунных посадочных аппаратов, однако пока не очень понятно, сможет ли агентство совместить концепцию Blue Origin/Lockheed Martin/ Northrop Grumman/Draper, предназначенную для SLS Block 1, и предложение Boeing, предполагающее отказ от Block 1 в пользу Block 1B.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA готовится к высадке человека на Луну в 2024 году.