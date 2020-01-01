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Тренды YouTube: Как сделать пельмени вкуснее и Коронавирусная дрянь

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В тренде - кулинария и медицина.

Как сделать пельмени в два раза вкуснее! Три способа

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На канале Кухня наизнанку вышло видео о том, как приготовить пельмени вкуснее. В ролике показаны сразу три способа. Секрет ведь не только в начинке, но и тесте для пельменей.

Антибиотики и «коронавирусная дрянь, которая пожирает ваши легкие». Разбор полетов.

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Доктор Комаровский провел подробный разбор письма, где его критикуют за "плохие советы" на тему антибиотиков. 

Есть ли шанс у организма справиться с устойчивыми к антибиотикам инфекциями без приема фуфломицинов и антибиотиков? и почему лечь прокапаться и лечь обследоваться — это пещерный уровень медицины.

Напомним, днем ранее в тренды попали Антон Лапенко х Александр Гудков и Знову я колядую.

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Теги: видео, тренды YouTube
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