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Тренды YouTube: Антон Лапенко х Александр Гудков и Знову я колядую

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В тренде - интернет-шоу и пародия.

Антон Лапенко х Александр Гудков - Что было дальше

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Первыми героями шоу «Что было дальше?» в новом году стали Антон Лапенко и Александр Гудков. Революционным этот выпуск можно назвать по двум причинам. Во-первых, ребята решили провести часть шоу без мата и лишь пару раз случайно нарушили свое обещание. Во-вторых, возможно, впервые участников шоу настолько сильно подколол сам гость: Саша Гудков пришел с заготовленными "описаниями" Нурлана, Тамби и Рустама от его мамы. 

ЗНОВУ Я КОЛЯДУЮ - Пародія - Slava Marlow - Снова я напиваюсь

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Пародия на песню Снова я напиваюсь от канала SILIRADA менее чем за сутки набрала более 160 тысяч просмотров. 

В пародии обыгрывается ситуация с колядками и попытками на них заработать.

Напомним, днем ранее в тренды попали Финал Холостячки и Кулинарный баттл.

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Теги: тренды YouTube, видео
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