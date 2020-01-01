ASUS выпустила игровые ноутбуки с самым быстрым в мире дисплеем

ROG Strix SCAR 17 оснащен дисплеем с частотой обновления до 360 Гц и временем отклика 3 мс.

ASUS Republic of Gamers (ROG) представляет ROG Strix SCAR 15 и ROG Strix SCAR 17 – игровые ноутбуки премиум-класса, разработанные специально серьезных геймеров и киберспортсменов.

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Флагманская модель Strix SCAR 17 объединяет в себе последние инновации в области игровых ноутбуков, позволяющие самым требовательным киберспортсменам демонстрировать в игре все свое мастерство. Она оснащена самым быстрым в своем классе дисплеем, обладающим частотой обновления 360 Гц и временем отклика 3 мс, новой мощной видеокартой GeForce RTX серии 30 и мобильным процессором Ryzen серии 5000. Полностью раскрыть свой потенциал оборудованию помогает система охлаждения новой конструкции.

Strix SCAR 15 и 17 являются первыми в данной серии ноутбуками, оснащенными оптико-механической клавиатурой. Дисплей ноутбука заключен в ультратонкую рамку и заполняет почти всю внутреннюю поверхность крышки. Компактность, батарея увеличенной емкости и поддержка зарядки через порт USB Type-C – отличное сочетание для пользователей, которым важна мобильность. Четыре динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos обеспечивают захватывающий звук, а функция двустороннего интеллектуального шумоподавления удаляет широкий спектр нежелательных фоновых шумов как из входного, так и из выходного аудиосигнала.

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Новая серия Strix SCAR отличается смелым дизайном, в котором угадываются формы профессионального спортивного снаряжения. Среди его особенностей – полупрозрачные материалы корпуса, сменные вставки для персонализации внешнего вида и обновленная система подсветки с гибкими возможностями для персонализации.

Бренд ROG представил также модели ROG Strix G15 и ROG Strix G17, в которых функциональность флагманских игровых ноутбуков предлагается в форме, доступной широкой аудитории геймеров.

Модель ROG Strix SCAR 17 оборудована самым быстрым в мире дисплеем для ноутбуков – 17,3-дюймовой панелью IPS-класса с разрешением Full HD, частотой обновления до 360 Гц и временем отклика 3 мс. По сравнению с обычным для киберспорта значением частоты обновления экрана в 240 Гц, на частоте обновления 360 Гц задержка между отображением новых кадров уменьшена на 33%.

Более компактная модель ROG Strix SCAR 15 оборудована 15,6-дюймовым экраном с частотой обновления до 300 Гц и временем отклика 3 мс. Для геймеров, которым нужна плавность и детализация, также доступны конфигурации SCAR 15 и 17 с новыми WQHD-панелями, обладающими частотой обновления 165 Гц и временем отклика 3 мс. Высокое разрешение (2560 x 1440 точек) этих дисплеев дополняет великолепная цветопередача: поддерживается кинематографическая цветовая гамма DCI-P3.

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Усовершенствованная система охлаждения обеспечивает максимальную производительность используемых в Strix SCAR процессоров и более тихую работу по сравнению с моделями прошлого года. Наиболее значительным нововведением является использование жидкого металла в качестве термоинтерфейса мобильных процессоров AMD – это первая реализация подобного решения в серийном производстве ноутбуков. Жидкий металл отводит тепло от процессора более эффективно, чем традиционная термопаста. Обычно он наносится вручную, но инженерами ROG был разработан технологический процесс для автоматизации данной операции. К 2021 году им удалось преодолеть трудности, связанные с нанесением жидкого металла на процессоры AMD: для защиты компонентов поверхностного монтажа на корпус ЦП используется изоляционный компаунд.

Обновленный модуль охлаждения отводит тепло от центрального и графического процессоров, видеопамяти и схемы питания с помощью увеличенного теплораспределителя и множества (до шести) тепловых трубок. Тепловая энергия рассеивается через четыре радиатора со сверхтонкими медными ребрами толщиной 0,1 мм, которые обладают увеличенной площадью и создают меньше сопротивление проходящему воздуху. Четыре вентиляционных отверстия по бокам служат для быстрого отвода теплого воздуха из системы.

Технические характеристики Strix SCAR 15 и 17 Процессор AMD® Ryzen™ 9 5900HX AMD® Ryzen™ 7 5800H Видеокарта NVIDIA® GeForce RTX™ 3080, 16 ГБ видеопамяти GDDR6 NVIDIA® GeForce RTX™ 3070, 8 ГБ видеопамяти GDDR6 NVIDIA® GeForce RTX™ 3060, 6 ГБ видеопамяти GDDR6 Операционная система Windows 10 Home Windows 10 Pro Дисплей 15,6 дюйма Full HD (1920 х 1080), панель IPS-класса, до 300 Гц / 3 мс, 100% sRGB, Adaptive-Sync WQHD (2560 x1440), панель IPS-класса, до 165 Гц / 3 мс, 100% DCI-P3, Adaptive-Sync

17,3 дюйма Full HD (1920 х 1080), панель IPS-класса, до 360 Гц / 3 мс, 100% sRGB, Adaptive-Sync* (в некоторых странах) WQHD (2560 x1440), панель IPS-класса, до 165 Гц / 3 мс, 100% DCI-P3, Adaptive-Sync Память 32 + 32 ГБ, DDR4 3200 МГц Накопители 2 слота M.2 для SSD (NVMe®, PCIe®), PCIe® 3.0 x4 1 ТБ / 1 ТБ, поддержка RAID 0 Клавиатура Оптико-механическая клавиатура, независимая подсветка каждой клавиши, время отклика 0,2 мс, глубина хода клавиш – 1,9 мм. Звук 4 динамика Dolby Atmos Технология двухстороннего интеллектуального шумоподавления (Two-Way AI Noise Cancelation) Интеллектуальный Wi-Fi / Bluetooth Wi-Fi 6 (802.11ax), антенная конфигурация 2x2 Bluetooth® 5.0 Порты ввода-вывода 15,6 дюйма • 3 x USB 3.2 Gen1 Type- • 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, поддержка DisplayPort™ 1.4 и Power Delivery 3.0 • 1 x LAN RJ-45 • 1 x HDMI 2.0b • 1 x комбинированный аудиоразъем: микрофон и наушники • 1 вход питания 17,3 дюйма • 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A • 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, поддержка DisplayPort™ 1.4 и Power Delivery 3.0 • 1 x LAN RJ-45 • 1 x HDMI 2.0b • 1 x комбинированный аудиоразъем: микрофон и наушники • 1 вход питания



Аккумулятор 90 Вт·ч

Блок питания Блок питания 240 Вт Поддержка USB-C™ Power Delivery 3.0, до 100 Вт



Прочее 2 накладки Customizable Armor Cap; цвет: черный (Translucent Black) и серебристый (Spangle Silver) Keystone II

Цвет Черный с накладкой Customizable Armor Cap; цвет: серый (Rubber Grey)

Размеры 15,6 дюйма 354,9 x 259,9 x 22,69~27,2 мм (Д x Ш x В)

17,3 дюйма 395 x 282,1 x 23,4~27,5 мм (Д x Ш x В)



Масса 15,6 дюйма 2,3 кг

17,3 дюйма 2,7 кг





Напомним, ранее сообщалось, что ASUS представила видеокарты GeForce RTX 30 с водяным охлаждением.