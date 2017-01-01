ASUS выпустила самый мощный 14-дюймовый игровой ноутбук

Новинку представили в рамках выставки CES 2020.

ASUS Republic of Gamers (ROG) выпустила новый игровой ноутбук Zephyrus G14.

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В тонком корпусе толщиной менее 20 мм поместили новейший процессор AMD Ryzen 4000 и видеокарту игрового класса NVIDIA GeForce RTX 2060.

Ноутбук может быть оборудован до 32 ГБ быстрой оперативной памяти DDR4-3200, работающей в двухканальном режиме, и сверхбыстрым твердотельным NVMe-накопителем емкостью до 1 ТБ.

Zephyrus G14 Asus

Также новинка получила высококачественный дисплей с сертификацией PANTONE Validated и поддержку технологии адаптивной синхронизации. Особенностью модели является опциональная матричная подсветка AniMe Matrix, которая позволяет выводить на внешнюю сторону крышки разнообразную графику, анимацию и другие визуальные эффекты с помощью 1215 мини-светодиодов, каждый из которых излучает белый свет и поддерживает 256 уровней яркости.

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Благодаря подсветке пользователи могут выводить на крышку ноутбука GIF-анимацию и другую графику (стандартную и собственную), а также текстовые сообщения с помощью различных шрифтов. Вывод изображения может синхронизироваться с музыкой и другим звуковым сопровождением.

Ноутбук без матричной подсветки имеет толщину всего 17,9 мм и весит 1,6 кг. Корпус из магниево-алюминиевого сплава имеет специальное покрытие, на котором не остаются отпечатки пальцев, а алюминиевая крышка – характерный матричный рисунок из 6536 отверстий, созданный на наружной панели с помощью фрезерного станка с ЧПУ.

Zephyrus G14 Asus

Аудиосистема с четырьмя динамиками воспроизводит сбалансированный звук во всем спектре частот. Два высокочастотных динамика, расположенные над клавиатурой, направляют звук прямо на пользователя, а два низкочастотных – обеспечивают глубокие басы, усиленные за счет конструкции ErgoLift. Благодаря поддержке технологии Dolby Atmos обеспечивается непревзойденное пространственное звучание при использовании наушников и встроенных динамиков.

Автономность Zephyrus G14 - до 10 часов, а заряжаться он может через порт USB Type-C с помощью совместимого адаптера питания.

Ноутбук доступен в двух вариантах цвета: лунный белый (Moonlight White) и матовый серый (Eclipse Gray).

Процессор AMD Ryzen™, вплоть до модели Ryzen™ 7 4800HS Видеокарта До NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 6 ГБ, GDDR6 VRAM Операционная система Windows 10 Home Windows 10 Pro – ASUS рекомендует Windows 10 Pro Дисплей 14 дюйма, Full HD (1920 х 1080), IPS, 120 Гц

100% sRGB, PANTONE® Validated, поддержка технологии адаптивной синхронизации 14 дюйма, Full HD (1920 х 1080), IPS, 60 Гц

100% sRGB, PANTONE® Validated 14 дюйма, WQHD (2560 x 1440), IPS, 60 Гц, 3 мс, 100% sRGB, PANTONE® Validated, поддержка технологии адаптивной синхронизации Звук 2 динамика 2,5 Вт с технологией Smart AMP 2 динамика 0,7 Вт, массив микрофонов Технология Dolby Atmos Клавиатура Клавиатура островного типа с подсветкой, распознавание неограниченное количество одновременно нажатых клавиш, 4 горячие клавиши, кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев Камера Внешняя камера (1080p при 60 кадров в секунду), опционально ОЗУ и накопители DDR4 3200 МГц, до 32 ГБ SSD (M.2, NVMe, PCIe 3.0), до 1 ТБ Беспроводные интерфейсы Intel® Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.0, *версия Bluetooth может измениться при обновлении операционной системы Интерфейсы 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C™ с DisplayPort™ 1.4, поддержка USB Power Delivery 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C™ 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x HDMI 2.0b 1 x комбинированный аудиоразъем 3,5 мм для гарнитуры 1 x замок Kensington Аккумулятор Блок питания 180 Вт Тип разъема: 6 мм Выход: 20 В, 9 А, 180 Вт Вход: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц Цвет Moonlight White, Eclipse Grey Размеры 32,4 x 22,2 x 1,79 см (Д x Ш x В) Масса 1,6 кг

Напомним, ранее сообщалось, что ASUS выпустила геймерский смартфон Republic of Gamers.